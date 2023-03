Il n’était pas paternel : le véritable intérêt de David pour Ellie dans « The Last of Us »

Dans le épisode 8 de « The Last of Us« , Ellie a dû trouver un moyen de guérir l’infection de Joel et d’obtenir plus de nourriture pour ne pas mourir de faim. En route, est tombé sur davidqui était apparenté à l’homme qui avait été tué au chapitre 6. Au lieu d’attaquer, le nouveau personnage de la série HBO Max a montré un intérêt particulier pour elle, ce qui peut être un peu ambigu, alors MAG l’explique ici.

Le dimanche 5 mars, le chapitre intitulé « Quand nous sommes dans le besoin » en anglais a été créé. Le programme télévisé s’est poursuivi avec la événements passésoù Ellie a décidé de rester avec Joel et de suturer sa blessure..

ALERTE SPOIL. Dans cet opus, le personnage de Bella Ramsey a croisé la route de David alors qu’il chassait un cerf. En échange de l’animal, il lui offrit les médicaments dont elle avait besoin. Même si James il hésitait à l’aider et, au contraire, il voulait la tuer pour être responsable de la mort d’un des membres de son groupe.

À divers moments de l’épisode, David a montré beaucoup de intérêt à entrer en contact avec l’adolescent et intégrez-le dans votre règlement. Bien que ce sentiment n’ait pas été réciproque et ait fini par le tuer.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de l’épisode 8 de « The Last of Us ».

QUEL ÉTAIT LE VÉRITABLE INTÉRÊT DE DAVID POUR ELLIE ?

Dans les jeux vidéo Naughty Dog, dont est basée l’histoire de « The Last of Us », il y a des scènes similaires entre David et Ellie. En eux, il est sous-entendu que le le chef du groupe des cannibales n’a pas d’intérêt paternel pour elle, mais plus romantique ou physique.

Après la première de l’épisode 8, les créateurs de la série Neil Druckmann et Craig Mazin se sont penchés sur le sujet et sur tout ce qui se passait dans la tête du prédicateur.

« Le concept qui commence à se former dans son esprit est « Je l’aime ». L’intérêt de David pour Ellie n’est pas seulement paternel, il y a quelque chose de plus. Il veut l’avoir. il veut la posséder. Et je pense que ça arrive immédiatement”, a expliqué Mazín dans le podcast officiel de « The Last of Us ».

Dans l’épisode 8 de « The Last of Us », Ellie a pointé un fusil sur David et James, après qu’ils se soient approchés du cerf qu’ils avaient chassé (Photo : HBO)

POURQUOI DAVID EST-IL INTÉRESSÉ PAR ELLIE ?

L’intérêt de David pour Ellie réside dans le caractère rebelle de la jeune femme et sa grande intelligence. C’est quelque chose que le pasteur remarque instantanément. Le défi de l’apprivoiser est quelque chose qui le motive à lui faire confiance, à rejoindre le groupe et à se soumettre à lui.

« Je pense qu’il voit cette fille, qui est si loin d’être comme les gens à qui il prêche, et il s’illumine. Je pense qu’il est intensément attiré par sa force, son pouvoir.Mazin a ajouté.

De plus, cela est étroitement lié à la nature même de David, que les créateurs ont décrit comme un « narcissique » et « modèle de ‘gaslighter’, manipulateur et abuseur”.

« Il (David) a brisé tous les gens autour de lui. Ils sont comme des moutons et ici il voit un loup, tout comme lui. Ellie est différente», fait l’analogie Druckmann.

Dès le début, David apparaît comme une personne gentille et fait croire à Ellie qu’il a le contrôle, mais en réalité il sait parfaitement tirer parti de la situation et se rend compte qu’elle était la fille qui voyageait avec l’homme qui a tué Alec.