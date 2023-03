Ce que l’on sait de « The Night Agent » – Saison 2

Après le finale de la première saison de « The Night Agent » (« The Night Agent » dans sa langue d’origine), où le protagoniste découvre le traître et arrête ses plans, les fans de la série netflix basé sur le roman du même nom de Matthew Quirk attendent avec impatience un deuxième volet qui continue l’histoire de Peter Sutherland (Gabriel Basso).

Après avoir reçu un appel à l’aide de Rose Larkin (Luciane Buchanan), Peter devient son protecteur et commence avec elle à enquêter sur la dangereuse conspiration qui existe à la Maison Blanche et sur les éventuels auteurs.

Le premier à être désigné comme le traître est Hawkins, mais il est tué peu de temps après, donc les indices pointent vers Farr, cependant, elle est chargée de regagner la confiance de Peter et Rose, révélant que les Campbell enquêtaient sur l’attaque contre le métro. Plus tard, l’agent et l’expert en cybersécurité découvrent que la cible n’était pas le train mais une cafétéria à deux pâtés de maisons où se trouvait un protégé de l’agent des services secrets Chelsea Arrington.

Peter Sutherland poursuit l’homme qui a laissé la bombe dans le train dans « The Night Agent » (Photo : Netflix)

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 2 DE « THE NIGHT AGENT »

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas encore confirmé une deuxième saison de « l’agent de nuit”mais le dernier chapitre laisse la voie tracée à une nouvelle fournée d’épisodes centrés sur la nouvelle mission de Peter Sutherland (Gabriel Basso) et une éventuelle réunion avec Rose.

Même l’écrivain Matthew Quirk a laissé entendre dans une interview en 2019 que son livre n’était peut-être pas la seule aventure qu’il réservait à Peter. « Alors que je me promenais, un arc complet pour lui et Rose m’est venu à l’esprit, alors nous verrons. J’aimerais passer plus de temps avec ces deux-là», a-t-il partagé avec Criminal Element.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, une plateforme de streaming qui prend généralement au moins un mois pour évaluer la réaction du public et, en fonction de ces chiffres, renouveler ou annuler une série.

QU’ARRIVERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « THE NIGHT AGENT » ?

À la fin de la première saison de « The Night Agent », Peter et Rosee découvrent que les personnes responsables de tout sont Diane Farr, vice-présidente Redfield et Wick Gordon, le PDG de Turn Lake Industries. Ils ont orchestré l’attaque du train et maintenant ils essaient de la dissimuler.

Pour se débarrasser de Zadar et du président Travers, les trois complices planifient une nouvelle attaque. Peter le découvre et fait tout son possible pour éviter une tragédie. Bien que personne ne la croie au début, lorsque l’explosion se produit, elle devient une héroïne.

Finalement, Farr et Redfield sont capturés, Wick s’échappe, Arrington est promu dans l’équipe de sécurité présidentielle et Peter rejoint l’action nocturne. Avant de partir pour sa première mission, il dit au revoir à Rose avec la promesse de se revoir. Vont-ils se revoir ? Wick prépare une autre attaque ? Worley reviendra-t-il également?

Quelle sera la prochaine mission de Peter Sutherland, protagonistes de « The Night Agent » ? (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES « THE NIGHT AGENT 2″

Pour l’instant, le casting de la saison 2 de « The Night Agent » n’a pas été confirmé, mais voici les acteurs et personnages qui pourraient revenir dans les nouveaux épisodes :

Gabriel Basso comme Peter Sutherland

Luciane Buchanan comme Rose Larkin

Hong Chau comme Diane Farr

DB Woodside comme Erik Monks

Fola Evans-Akingbola dans le rôle de Chelsea Arrington

Eve Harlow comme Ellen

Kari Matchett en tant que président Travers

Ben Cotton comme mèche

Christopher Shyer en tant que vice-président Redfield

Sarah Desjardins comme Maddie Redfield