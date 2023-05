Joe Dante explique pourquoi Howie Mandel n’est pas revenu en tant que Gizmo dans Gremlins : Secrets of the Mogwai

Le Gremlins la franchise s’agrandit avec la nouvelle série animée Gremlins : Les Secrets du Mogwai, mettant Gizmo au premier plan alors que le spectacle plonge dans les origines du personnage emblématique. Dans la version originale Gremlins film et sa suite, Gremlins 2: le nouveau lotla voix de Gizmo a été fournie par Howie Mandel. Quand Gremilns : Les secrets du Mogwai était en production, il a été révélé que Mandel ne reprendrait pas le rôle de Gizmo. Le rôle a été repris par AJ LoCascio, dont l’autre travail comprend la voix convaincante du personnage de Marty McFly de Michael J. Fox dans Retour vers le futur : le jeu.





Joe Dantequi a dirigé les deux Gremlins films et a servi de consultant sur la série animée, a évoqué l’absence de Mandel dans Gremlins : Les Secrets du Mogwai. Tout en parlant de la situation avec ComicBook.com, Dante a suggéré que Mandel ne voulait probablement pas revenir en tant que Gizmo car il est passé de ce personnage. Alors que Mandel fait encore du travail de voix off à l’occasion, ce qui inclut un rôle récent dans la série animée Harley Quinnpeut-être le Bullsh * t le jeu télévisé le juge voulait se concentrer principalement sur la télé-réalité.

« Je ne pense pas que Howie voulait le faire. Je pense que c’était, été là, fait ça. Je pense que pour lui… Howie, tu es tellement[n] d’un… » dit Dante en riant. « Non, je ne fais que jouer. Je m’aime un peu Howie Mandel cependant. Euh, grand fan de Petits monstres à l’époque aussi. »

Gremlins: Secrets of the Mogwai continue la franchise Gremlins, mais Gremlins 3 arrivera-t-il jamais?

Gremlins : Les Secrets du Mogwai a été développé pour HBO Max par Tze Chun. Même sans Mandel en tant que Gizmo, la série présente une distribution vocale stellaire comprenant Izaac Wang, Ming-Na Wen, BD Wong, James Hong, Matthew Rhys, Gabrielle Nevaeh Green, Sandra Oh, Randall Park, Bowen Yang et George Takei. Zach Galligan, qui a joué le rôle principal de Billy dans le Gremlins films, fait également du travail de voix off pour le spectacle.

Il y a eu beaucoup de rumeurs pendant des années sur un tiers Gremlins film qui se passe, mais le projet n’a jamais semblé faire assez de traction pour décoller. Peut-être que le succès potentiel de la série animée pourrait enfin donner à un troisième film l’élan dont il a besoin pour entrer en développement. Sinon, le plus proche de ce qui se passe était la publicité Mountain Dew en 2021 qui a réuni Galligan avec Gizmo. Il convient de noter que la publicité présentait le retour de Mandel en tant que Gizmo, alors peut-être qu’il est plus ouvert à exprimer le Gizmo en direct que l’incarnation animée. C’est amusant de revoir Billy et Gizmo ensemble, et vous pouvez regarder cette annonce ci-dessous.

Gremlins : Les Secrets du Mogwai est prévu pour la première sur HBO Max, qui sera bientôt rebaptisé Max, le 26 mai. Gremlins des films mettant en vedette Howie Mandel en tant que voix de Gizmo sont également disponibles sur la plateforme de streaming. Vous pouvez avoir un autre aperçu de la nouvelle émission en regardant une bande-annonce officielle ci-dessous.