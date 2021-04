ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le quatorzième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteurAprès avoir découvert le sexe de son bébé, l’enthousiasme de Lea incite Shaun à faire un effort pour être un partenaire plus compréhensif. Pendant ce temps, l’équipe traite un pilote de la Marine dont le diagnostic erroné du médecin précédent compromet ses chances de guérison complète.

«Gender Reveal» (4×14) commence avec Alex et Morgan discutant des détails de leur relation. Elle suggère qu’il sort avec d’autres femmes, utilise même un compte Bumble pour lui obtenir des dates, mais Park n’était intéressé par aucun de ses matchs. Enfin, il accepte de sortir avec le Dr Boyd, résident pédiatrique. Cependant, Morgan n’a pas semblé très content de cette sortie.

À un autre moment de ce chapitre de « Le bon docteur», Shaun et Lea reçoivent les résultats du sexe du bébé et découvrent qu’ils vont avoir une fille. Plus tard, Murphy accompagne sa petite amie à ses cours prénataux et provoque une situation délicate.

Au milieu de la classe, Shaun interrompt l’instructeur et lui donne quelques conseils, et bien que l’instructeur lui demande de sauvegarder ses commentaires jusqu’à la fin de la session, Murphy continue de parler, les obligeant à être expulsés de la salle.

LE PROBLÈME AVEC LA DOULA

Lorsque Lea le présente à Theresa comme sa possible doula, Shaun refuse de l’accepter et assure qu’elle ne sera pas nécessaire car il s’occupera de tout pendant l’accouchement. Sa petite amie essaie de le convaincre du contraire, mais en vain.

Pour en savoir plus et être prêt pour le grand moment, Shaun entre dans une salle d’accouchement, mais une fois de plus ses commentaires non filtrés posent problème. En raison de l’incident, Glassman le convoque à son bureau et lui conseille de lui donner tout simplement tout ce dont Lea a besoin pour être bien.

Cette nuit-là, Shaun tend à Lea un appareil de massage électronique et une paire de gants de cuisine pour qu’elle puisse lui serrer la main aussi fort qu’elle le souhaite le jour de l’accouchement. «Je peux vous faire sentir en sécurité et à l’aise. Je suis le père. Je serai un bon père. Tu n’as pas besoin [una doula] », Il expliqua le bon docteur. Mais Lea a tenu bon et a dit: « Mon corps, mon expérience de naissance et je veux l’avoir avec moi, alors nous allons en avoir un. »

Finalement, Shaun accepte la demande de Lea et engage Theresa. Aussi, il mentionne que le monde est plus difficile pour les femmes, il aimerait changer cela, mais il ne sait pas comment. Lea est émue et lui dit qu’il doit juste être un père incroyable.