Kitchen Nightmares revient sur Fox après près d’une décennie

Cauchemars dans la cuisine connaît un renouveau. Deadline rapporte que la série revient sur les téléviseurs aux États-Unis avec Gordon Ramsay, qui sera de retour pour gronder les restaurateurs dans le but d’améliorer leurs affaires en difficulté. Le ressuscité Cauchemars dans la cuisine rejoindra une multitude de programmes chez Fox qui a déjà maintenu une forte présence de Ramsay sur le réseau. Sa série Chef de niveau supérieur a été récemment renouvelé pour deux autres saisons, le portant jusqu’à la saison quatre. Fox héberge également La cuisine de l’enfer, Chef cuisinieret Maître Chef Jr.





Le nouveau Cauchemars dans la cuisine sera produit par Studio Ramsay. Il était auparavant produit par ITV Studios America. Le mot de la renaissance de l’émission vient juste avant la présentation Upfront du réseau à New York, où plus de détails pourraient être révélés.

L’émission vient du Royaume-Uni où elle s’intitulait à l’origine Les cauchemars de la cuisine de Ramsay. Après l’arrivée de l’émission originale au Royaume-Uni en 2004, la version américaine a fait ses débuts sur Fox en 2007. L’émission durerait près de 100 épisodes sur sept saisons avant de se terminer en 2014. Entre-temps, l’émission a maintenu sa popularité à travers la forte audience des épisodes et des clips mis à disposition en streaming sur YouTube. Ramsay a également animé une émission très similaire, Les 24 heures aller-retour en enfer de Gordon Ramsaypendant trois saisons entre 2018 et 2020.

Gordon Ramsay fait revivre les cauchemars de la cuisine

« J’ai passé 10 ans phénoménaux à faire 123 épisodes, 12 saisons, tournés sur 2 continents, regardés par des dizaines de millions de personnes et vendus dans plus de 150 pays. Ça a été génial mais il est temps d’arrêter », avait déclaré Ramsay lorsqu’il avait annoncé que les versions américaine et britannique de l’émission étaient terminées.

Peut-être que prendre une longue pause de la série était ce dont Ramsay avait vraiment besoin. En 2017, il a admis qu’il ressentait un certain regret d’avoir terminé Cauchemars dans la cuisine, taquinant que peut-être le spectacle n’était pas fini après tout. C’est ce qui a mené à la 24 heures en enfer et retour expérience, dont il a même dit qu’elle serait supérieure à Cauchemars dans la cuisine.

« Oui, c’était mal de retirer ma propre émission, mais c’est tout », a-t-il déclaré au Daily News. « La plus grande demande au cours des quatre dernières années est pour Cauchemars dans la cuisine (pour revenir) et ce que je prépare est un retour de quelque chose de magique », dit Ramsay. « [It will be] bien, bien, bien mieux que Cauchemars dans la cuisinemais dans ce sens.

Le spectacle était peut-être amusant en soi, mais il n’a pas remplacé Cauchemars dans la cuisine, expliquant peut-être pourquoi le moment est venu de faire revivre ce spectacle après tout. On ne sait pas encore exactement quand le renouveau sera diffusé, mais des épisodes classiques de la série sont disponibles pour être visionnés sur les services de streaming. Les épisodes peuvent être trouvés sur les plateformes de streaming gratuites Tubi et Amazon FreeVee. Vous pouvez également trouver plus de Cauchemars dans la cuisine‘ épisodes classiques en streaming sur Hulu, Peacock et Discovery +.