Big Finish annonce de nouveaux plans pour ses audios «Doctor Who»

Après avoir annoncé en 2020 son projet de mettre fin à sa série mensuelle d’aventures audio inspirées de la franchise Doctor Who, aboutissant à un crossover majeur mettant en vedette quatre des incarnations classiques du personnage, Big Finish Productions a annoncé des plans.à l’avenir pour vos interventions dans la franchise .

La société reviendra en 2022 avec la relance de 12 nouvelles séries, chacune se concentrant sur une incarnation différente de Doctor Who. Chaque série comprendra une livraison par an, avec des versions échelonnées de janvier à décembre.

Big Finish a maintenant révélé le premier lot de versions liées aux incarnations classiques de Doctor Who, couvrant la première à la huitième incarnations du personnage. Selon ComicBook-com, de nouveaux détails sur l’arrivée de chaque version, les prochains versements, le casting et les détails sur les histoires seront annoncés très prochainement.

Récemment, Chrostopher Eccleston est revenu comme la neuvième incarnation de Doctor Who, en plus du fait que l’acteur David Tennant, un favori des whovians, a sa série respective d’aventures en tant que dixième docteur, malgré l’annulation de son croisement avec « Torchwood » , où il rencontrerait l’acteur Jon Barrowman.

Nicholas Briggs, directeur créatif de Big Finish, a déclaré dans un communiqué de presse que cette nouvelle série de communiqués serait une opportunité incroyable de donner aux fans de chaque médecin leur série d’aventures individuelles, se sentant particulièrement excité pour les nouveaux interprètes.aux trois premières incarnations de le personnage.

Récemment, Big Finish aurait également ramené Eric Roberts dans sa propre aventure audio dans son rôle de «The Master», l’un des ennemis les plus redoutables que Doctor Who ait jamais affrontés et auquel Paul McGann a fait face. Le film américain produit en 1996.