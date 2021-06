Elite Short Stories : c’est le dernier épisode avec Carla et Samuel

Il ne reste que quelques heures avant Élite renouveler ses chapitres en ajoutant, au catalogue Netflix, sa quatrième saison. Avec de nouveaux personnages et l’absence de Danna Paola, Mina El Hammani et Ester Exposito, Las Encinas rouvre ses portes pour accueillir Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Cayetana (Georgina Amorós), Rebeca (Claudia Salas) , Omar ( Omar Ayuso) et Ander (Aaron Piper) pour les confronter aux nouveaux élèves de l’école qui leur feront revivre des expériences traumatisantes.







Cependant, sortant de l’ordinaire dans les histoires de Netflix, la production de Élite a décidé, afin de clore certaines histoires de couples qui ont marqué les premières saisons, de sortir quatre épisodes intitulés Short Stories. Ces spin-offs, qui ont été publiés entre le lundi 14 juin et aujourd’hui jeudi 17 juin, ont fait le pont entre la troisième édition et ce qui sera la quatrième montrant l’été des personnages qui retourneront à l’école.

A tel point qu’il y a quelques heures était sorti le spin-off qui clôturait l’une des histoires les plus appréciées de la troisième saison : celle de Carla et Samuel.. Bien qu’Exposito ne revienne pas pour le quatrième opus, dans ces trois chapitres, il a semblé mettre définitivement fin à la fois à son personnage et à la relation amoureuse que Carla a établie avec Samuel et qui ne s’est pas terminée comme les fans l’avaient prévu.







En seulement sept heures, les deux personnages les plus emblématiques de Élite Ils devaient décider de leur sort et, après avoir raté sept vols vers Londres, tous deux se rendirent compte que leur relation était impossible. Cependant, il convient de noter que la séparation de Samuel d’avec Carla lui donne l’occasion de regarder avec des yeux différents l’un des nouveaux élèves, qui le confrontera à l’un de ses grands amis : Guzmán.

Comme le révèle la bande-annonce officielle de la quatrième saison, le personnage d’Escamilla signera Ari Blanco, la fille aînée du nouveau réalisateur de Las Encinas et, à son tour, sœur jumelle de Patrick Blanco. Mais, pour savoir si le malheureux Samuel parvient enfin à trouver l’amour, il reste encore quelques heures.