Le redémarrage de Zorro dirigé par une femme de la CW a été abandonné

Ce projet dirigé par une femme Zorro la série de redémarrage ne se produit plus, du moins pas sur The CW. Par TVLine, il a été récemment révélé que plusieurs projets en cours sur le réseau avaient été abandonnés. Cela inclut des titres comme Jake Changune nouvelle série qui, comme Riverdaleaurait été basé sur les personnages d’Archie Comics, ainsi que Les Powerpuff Girls, un remake en direct de la série animée de super-héros. Le Zorro L’émission qui était également en développement sur The CW a également été annoncée comme l’une des émissions qui obtenait le démarrage sur le réseau, bien qu’elle puisse encore théoriquement être captée ailleurs.





« Nous les avons déjà rendus aux studios », aurait déclaré le président du divertissement de The CW, Brad Schwartz. « Ils sont donc libres de les développer et de les vendre n’importe où. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le Zorro série avait quelques noms clés attachés, comme Robert Rodriguez (Desperado, Espionner les enfants) était à bord aux côtés de la scénariste-réalisatrice Rebecca Rodriguez (Perce-neige, Patrouille du destin). L’année dernière, il a été rapporté que l’émission avançait sur The CW après avoir été transmise par NBC. Apparemment, cette nouvelle prise sur Zorro était prévu de voir une jeune femme latine chercher à se venger lorsque son père est tué, prenant le pseudonyme de Zorro en rejoignant une société secrète. Robert et Rebecca Rodriguez devaient servir de producteurs exécutifs tandis que Sean Tretta devait servir de showrunner de la série. Aucune annonce de casting n’a jamais été faite, il n’est donc pas clair qui a pu jouer la femme Zorro dans la série.

En relation: Antonio Banderas approuve Tom Holland pour jouer dans un redémarrage de Zorro





Que se passe-t-il avec Zorro ?

Peut-être Zorro est juste une histoire difficile à ramener, car ce n’est pas le seul projet à mourir apparemment dans l’enfer du développement. Quentin Tarantino prévoyait également un crossover avec Django Unchained cela aurait uni Django et Zorro, mais le film a fini par s’effondrer. Pendant ce temps, il avait également été signalé que Wilmer Valderrama devait jouer dans un autre Zorro redémarrage en développement de Disney pour une sortie sur Disney+. L’année dernière, Valderrama a fourni une mise à jour prometteuse sur le projet.

« Je vais vous dire ceci : ce sera un Zorro pour cette génération, et ce sera incroyablement réfléchi avec son histoire d’origine, et ce sera fondé sur l’authenticité « , a déclaré Valderrama à propos de cette émission sur Le spectacle de Drew Barrymore. « C’est beaucoup dans mon assiette, mais je suis prêt à relever le défi. Vous arrivez à un moment de sa vie où… nous parlons de ce mont Everest, n’est-ce pas ? Et je pense Zorro est l’un d’entre eux.

Le président de Disney Branded Television, Ayo Davis, avait précédemment déclaré à propos du redémarrage: «Nous réimaginons ce classique de Disney comme une pièce d’époque convaincante, se déroulant à Pueblo de Los Angeles, mais racontée dans un style telenovela très moderne – avec des personnages et des relations contemporains richement dessinés. contre l’action, le drame, le suspense et l’humour du Zorro original et emblématique. Wilmer partage notre engagement à refléter la diversité intéressante et riche de l’expérience humaine et nous sommes impatients de livrer une histoire culturellement pertinente et divertissante avec des personnages définitionnels qui se connecteront avec nos téléspectateurs pour les générations à venir.

Tout cela semble bien, mais étant donné que Disney + a également récemment supprimé des émissions et réduit les coûts par d’autres moyens, le Zorro le redémarrage pourrait également être en danger. Le temps nous le dira.