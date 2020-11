Joe Burrow confirme que la blessure est la fin de la saison: « See Ya l’année prochaine »

Joe Burrow a confirmé que sa saison était terminée après s’être blessé à la jambe, dimanche.

Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow ratera le reste de la saison 2020 de la NFL, car on aurait diagnostiqué une déchirure du LCA. Mitchell Layton / « Merci pour tout l’amour », a écrit le quart-arrière sur Twitter après la défaite 20-9 du Bengal face à l’équipe de football de Washington, dimanche. « Je ne peux pas me débarrasser de moi aussi facilement. A l’année prochaine. » Ian Rapoport de NFL Network rapporte que la blessure a été confirmée comme étant une déchirure du LCA: « Le quart Joe Burrow a subi une déchirure du LCA sur la base du diagnostic initial, a déclaré la source. Il pourrait y avoir des dommages supplémentaires. Burrow l’a signalé avec son tweet, mais l’IRM confirmant que la blessure mettrait fin à sa saison de recrue stellaire. « Burrow a été malmené au troisième quart après avoir été limogé par plusieurs défenseurs de Washington. «J’ai été blessé, car je sais à quel point il le veut. C’est un mec, je sais que Joe le veut », a déclaré Chase Young de Washington après le match.« J’ai dit: «Je t’aime et je vais bien. Je lui tapote la tête et dis une petite prière à Dieu. Je ne pourrais rien faire d’autre. « Je connais Joe, quelqu’un comme lui, il va commencer la récupération demain », a poursuivi Young. « C’est juste le genre de gars qu’il est. Je vais prier pour Joe, Joe mon gars, il le sait déjà. [Via]