The Batman : Warner Bros. confirme la suite du film de Matt Reeves

Avec le grand succès du dernier »homme chauve-souris », il était clair de penser que l’histoire du chevalier noir de Robert Pattinson Cela ne se terminerait pas dans un film. Maintenant, Warner Bros. et DC Films viennent de donner le feu vert à une suite de la version Batman de Matt Reevesoù il aura également le rôle de scénariste et réalisateur du prochain volet de »The Batman ».

Sorti début mars, le film de Reeves a rapporté 759,18 millions de dollars dans le monde dans tous les cinémas et sur les sorties numériques. Le film a été acclamé par les fans et les critiques, beaucoup applaudissant son intrigue policière esthétique et l’histoire plus sombre des personnages.

« C’est une histoire de Batman très, très inhabituelle, et j’ai presque plus de mal à imaginer qu’il s’agisse d’une série par la suite », a précédemment expliqué Pattinson tout en faisant allusion à la croyance que The Batman aurait une ou plusieurs suites. « J’ai en quelque sorte cartographié où la psychologie de Bruce se développerait dans deux autres films », a-t-il également noté. « J’aimerais le faire ».

Dylan Clark, producteur de » The Batman », a également partagé l’espoir de faire un nouveau film qui continue cette histoire, en disant: « En tant que premier Batman autonome en 10 ans, l’espoir est que nous pouvons jeter les bases sur lesquelles construire. des histoires ».

De même, le réalisateur Matt Reeves a déjà partagé ses plans pour une suite, précisant qu’il voulait d’abord que toute l’attention tombe sur « The Batman » avant de continuer à voir plus tard.

« Je crois vraiment en ce que nous avons fait et je serais ravi de raconter plus d’histoires. Nous avons commencé à parler d’un autre film, mais, vous savez, en ce moment, nous allons sortir le premier film au monde et je « Je vais essayer d’apprécier ça. Je veux dire, écoutez, vous n’avez pas le n° 1 comme si ça allait être le n° 2. Vous devez faire le n° 1 comme un projet global qui se suffit à lui-même », a déclaré Reeves. mentionné.

»The Batman » met en vedette Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, où nous le voyons combattre des personnages comme Edward Nashton/The Riddler (paul dano), Carmine Falcone (John Turturro) et Oswald Cobblepot/Le Pingouin (Colin Farrell). Cependant, il n’affrontera pas ses ennemis seul, puisqu’il est rejoint par Selina Kyle/Catwoman (Zoé Kravitz) et le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright).

Le film » The Batman » est entièrement disponible sur le service de streaming HBO Max.