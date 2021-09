Aquaman 2 : le look époustouflant de Patrick Wilson

Patrick Wilson a donné vie à Orm, Aussi connu comme Maître de l’océan, dans le premier versement de la franchise Aquaman, qui a un Jason momoa dans le rôle principal de Arthur Curry. Le héros et Orm ils sont demi-frères et sœurs. Maître de l’océan a 100% de sang atlante, tandis que le père de Arthur, est un humain de surface, ce qui signifie que Aquaman il est métis. Les héritiers de Trône de l’Atlantide ils ont résolu leurs différends violemment dans le premier film. Comment la suite les trouvera-t-elle ?







Ils ont déjà révélé le costume furtif du héros, qui est présumé être utilisé pour traverser les lignes ennemies, peut-être depuis le Royaume perdu Que suggère le titre du film ? C’était maintenant au tour de Patrick Wilson, qui fera également partie de ce deuxième film de Aquaman dans le DC Univers étendu. L’image surprendra tous ceux qui se souviennent du look soigné de Orm sur la bande originale.

Superbe look de Patrick Wilson pour Aquaman and the Lost Kingdom

Dans ce cas, nous pouvons voir Patrick Wilson à côté du réalisateur James wan, sur une plage où l’acteur est sévèrement échevelé. Peut-être que cette nouvelle empreinte a à voir avec la réalité que son personnage devra vivre après ce qui s’est passé avec Arthur à la fin du film original de la franchise. Orm s’échappera-t-il de l’Atlantide et atteindra-t-il cette plage ?

Un peu de mémoire : à la fin de Aquaman Les deux frères se battent pour savoir qui prend le commandement de Atlantide. Lors de l’affrontement, Arthur est équipé du Trident d’Atlan et parvient à vaincre Orm. Alors, le méchant demande Aquaman qu’il le tue comme l’indique la tradition de son peuple. Leur mère intervient et Maître de l’océan accepte d’être détenu.

James wan Il a posté le message suivant sur son Instagram à côté de la photo de l’acteur : « J’ai trouvé ce type échoué sur une plage déserte, faisant son impression de Castaway ». La référence au film de Tom Hanks C’est un must si l’on prend en compte la similitude du look qu’il montre Patrick Wilson avec celui du protagoniste du film culte dont on se souvient.