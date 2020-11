Demon’s Souls PS5: Comment échanger avec Sparkly the Crow

Le corbeau a été un PNJ récurrent dans les jeux Souls, et bien sûr, pour ceux qui n’ont pas joué à Demon’s Souls, ne vous inquiétez pas; il est toujours là! Ce PNJ ne vous tient pas la main quand il s’agit d’échanger des objets, car vous devez comprendre ce que signifient les interprétations anglaises brisées du corbeau pour qu’un échange se produise!

Demon’s Souls PS5 Comment échanger avec le Sparkly the Crow

Pour échanger avec le corbeau dans Demon’s Souls PS5, vous devez déposer des objets sur le sol près de l’arbre; cependant, vous devez écouter attentivement ce que dit le corbeau. Car selon sa réponse, il aime ou non l’article que vous avez laissé tomber.

Le corbeau est situé dans le Sanctuaire des tempêtes; à le point le plus élevé du niveau, un arbre avec un grand nid en ressort. Cherchez une tour qui se dirige vers un archer squelette solitaire, et où vous avez trouvé l’arc long composé, car il y a une sortie qui mène vers la falaise où se trouve l’arbre.

Le corbeau est un PNJ inconstant dans Demon’s Souls, car il s’agit pratiquement de deviner quels objets le corbeau veut en échange d’un autre. Comme nous l’avons dit, vous devez écouter ce que dit le corbeau, si le corbeau dit Brillant, heureux, heureux! Croasser, lorsque vous avez laissé tomber un objet, le corbeau est heureux, et lorsque vous rechargez la zone, un objet du corbeau attend à sa place.

Si le corbeau dit Pas de brillant! Croasser. Ce n’est pas scintillant! Ensuite, le corbeau n’a aucun désir dans l’objet que vous avez laissé tomber, et vous pouvez aussi bien le récupérer instantanément.

Vous pouvez seulement échanger un objet une fois avec le PNJ corbeau, et un seul élément à la fois. Si vous déposez deux objets, lors du rechargement, un seul des objets sera échangé, et l’autre sera perdu, sans moyen de le récupérer. Une fois que tous les objets ont été échangés avec le corbeau, vous le saurez car le corbeau ne vous parlera plus à l’approche.

Les objets avec lesquels vous pouvez échanger sont les suivants:

Pierre des yeux éphémères x3



