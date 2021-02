L’avion qui est resté en l’air pendant 64 jours, 22 heures et 18 minutes

En 1958, deux pilotes au-dessus d’un désert du sud-ouest des États-Unis ont réalisé un exploit qui à ce jour n’a pas encore été surpassé: piloter un avion deux mois de suite sans interruption. C’est l’histoire du Cessna 172 et de ses deux pilotes Bob Timm et John Cook. Aujourd’hui, les records dans l’air sont quelque peu différents.





Dans les premières décennies du XXe siècle, depuis des années, les pilotes d’avions ont établi registres de résistance à l’air. L’idée était de voir qui pouvait obtenir le vol le plus efficace sans avoir à faire le plein. Cependant, en 1923, le jalon du ravitaillement en carburant pour la première fois dans les airs a été atteint. Avec 37 heures et 15 minutes de vol, il a entamé une nouvelle course pour voir qui resterait en l’air le plus longtemps, consommant tout le carburant nécessaire.

Au cours des années suivantes, les 37 heures ont été dépassées jusqu’à a commencé à être compté en jours et non en heures. En 1935, le record était déjà de 27 jours, 5 heures et 34 minutes. Quatorze ans plus tard, en 1949, le record était déjà de 46 jours et 20 heures. Mais il est allé encore plus haut, en 1958, le record était de 50 jours dans les airs, avec un total de 1 200 heures et 16 minutes.

Deux mois sans toucher la terre

Depuis lors, ce chiffre n’a été dépassé qu’une fois de plus. C’était aussi en 1958 et les deux pilotes qui étaient dans l’avion volé sans escale pendant 64 jours, presque 65 jours en fait. Tout a commencé lorsque Bob Timm, un mécanicien de machines à sous à l’hôtel Hacienda de Las Vegas, a eu une idée. Il a proposé au propriétaire de l’hôtel de parrainer un vol d’endurance avec l’avion. Avec le nom de l’hôtel peint sur le côté de l’avion, le propriétaire a accepté l’idée.

Avant de prendre son envol, Bob Timm a d’abord acheté un avion Cessna 172 et l’a modifié pour l’exploit. Ces modifications comprenaient la suppression de tout l’intérieur, l’ajout d’une plate-forme de ravitaillement en vol, ou même d’une petite «salle de bain» pour que les deux pilotes puissent nettoyer facilement. Avec l’avion prêt, ils ont effectué différents vols d’essai pour voir comment l’avion se comportait. Finalement, Le 4 décembre 1958, les deux pilotes décollent avec le Cessna 172 du McCarran Field à Las Vegas.

De toute évidence, l’avion avait besoin de ravitaillement, tout comme les pilotes de nourriture et d’eau. Pour cela l’avion est descendu deux fois par jour près d’une autoroute à Las Vegas sans jamais toucher le sol. À ce moment-là, un camion-citerne s’alignait avec l’avion et, via une plate-forme spéciale, fournissait du carburant à l’avion en vol. C’est ainsi que les pilotes ont également obtenu de la nourriture. Le processus de ravitaillement a été effectué 128 fois au cours des 64 jours de vol.

Au fil des jours l’avion a commencé à s’affaiblir et à subir des échecs. Essentiellement, il a fonctionné pendant deux mois, donc c’était certainement un exploit qu’il ne s’est pas brisé plus tôt. Les pilotes, pour leur part, accumulaient aussi de la fatigue (ils dormaient, mais à des heures interrompues et dans l’avion bruyant) et du stress.

C’est ainsi que les deux pilotes ils ont passé Noël et le Nouvel An dans l’avion et survolent le Nevada. Le 23 janvier, ils avaient déjà battu le record précédent, mais ils sont restés dans les airs pendant encore deux semaines jusqu’au 7 février 1959. C’est à ce moment-là qu’ils ont atterri au McCarran Field à Las Vegas, complétant ainsi 64 jours, 22 heures et 18 minutes de vol.

Via | Vol AOPA, Jalopnik et Disciples