George RR Martin donne enfin une mise à jour sur le dernier livre de Game of Thrones

Il a écrit: « LES VENTS D’HIVER va être un gros livre. De la façon dont ça se passe, ça pourrait être plus gros que UNE TEMPÊTE D’ÉPÉES ou alors UNE DANSE AVEC DES DRAGONSles livres les plus longs de la série à ce jour.

Martin a également révélé dans sa dernière mise à jour, il a vu plus de Le Trône de Fer série préquelle Maison du Dragon, qui devrait sortir plus tard cette année le 21 août.

Il a écrit : « Ryan (J. Condale) et Miguel (Sapotchnik) et leurs acteurs et leur équipe font un excellent travail. Ceux d’entre vous qui aiment les personnages complexes, conflictuels et gris (comme moi) aimeront cette série, je pense.