Panasonic S5: présentation sans miroir plein format compact

Le nouveau Lumix S5 est un appareil photo plein format sans miroir pratique pour les photographes et cinéastes exigeants. En substance, il partage la technologie avec le Panasonic S1 plus grand et plus cher.

Comme le Panasonic S1, le S5 utilise un capteur de 24 mégapixels avec exposition arrière (BSI). Il est pris en charge par la stabilisation d’image sur 5 axes. Associé à un objectif compatible, le capteur assure une stabilisation de 6,5 niveaux d’exposition. Le boîtier compact accueille deux emplacements pour cartes SD, un pour UHS-II et un pour les cartes UHS-I.

Mise au point automatique avancée

L’écran inclinable et rotatif du S5 a une résolution de 1,84 million de pixels, ce qui est un peu inférieur à celui de l’écran S1, tandis que le viseur électronique monté sur le dessus a une résolution de 2,36 millions de pixels. Le système de mise au point automatique bénéficie de l’intelligence artificielle et de la Technique d’optimisation de la mise au point Depth from Defocus (DFD), ce qui devrait réduire le tremblement de l’appareil photo dans les vidéos. Le temps de mise au point est au mieux de 0,08 seconde.

Vidéo 4K à 60 FPS et 10 bits

Un autre point fort sont les fonctionnalités vidéo, le S5 crée des enregistrements avec une résolution allant jusqu’à 4K à 60 images par seconde (FPS) et avec des couleurs 10 bits, mais avec une section d’image APS-C. À 30 FPS, les vidéos 4K utilisent la pleine taille du capteur. Le boîtier en magnésium résistant aux éclaboussures mérite également d’être mentionné. Le prix du boîtier est de 1 948,61 euros et la caméra sera disponible en magasin fin septembre.