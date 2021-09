Victoria Scone de Drag Race UK révèle qu’elle a subi une blessure douloureuse lors de la synchronisation labiale

in







Victoria Scone quitte-t-elle Drag Race UK ?

La place de Victoria Scone dans Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni est en jeu après avoir subi une blessure au genou.

La semaine dernière, Victoria a synchronisé les lèvres pour la victoire – une première en Course de dragsters Royaume-Uni histoire – contre Krystal Versace. Victoria a heurté le sol pour une glissade du genou pendant la routine énergique et a malheureusement fini par se blesser au cours du processus.

Dans le deuxième épisode, il est révélé que Victoria a été emmenée pour être examinée par des médecins. Les médecins ont trouvé un gonflement au genou et lui ont demandé de ne pas porter de talons et de ne pas en porter.

Victoria Scone pourrait être forcée d’interrompre son voyage Drag Race UK après s’être blessée au genou. Image : BBC

Ensuite, dans le maxi défi de cette semaine, les reines ont été chargées d’effectuer une routine d’entraînement de danse pour DRAGOTON de RuPaul chorégraphiée par le danseur et présentateur Oti Mabuse. Les reines ont été divisées en trois équipes pour couvrir différentes sections : Ride Or Dies, Ballbusters et Babycize.

Cependant, les mouvements de danse difficiles n’ont fait qu’exacerber l’état de Victoria, ce qui l’a empêchée d’exécuter une partie de la chorégraphie. « Je souffre un peu. J’ai probablement poussé trop loin lors des répétitions hier », a déclaré Victoria aux filles. « Quand je suis parti, ça avait un peu explosé. Je vais devoir faire cette routine assis. Je me sens vidé, mais je vais faire de mon mieux. Je vais vous donner un spectacle de la taille vers le haut. »

Et Victoria a fait exactement cela. Malgré sa maladie, elle a suivi la routine, naviguant à travers le défi et la semaine prochaine.

Cependant, après l’élimination tendue, RuPaul a appelé Victoria sur scène et a révélé qu’elle recevrait des soins médicaux supplémentaires. « Victoria, je vous félicite d’avoir surmonté votre douleur cette semaine. Cependant, votre blessure au genou nécessite une évaluation supplémentaire. Demain matin, vous quitterez notre plateau et, en fonction de ce que les médecins diront, nous déciderons s’il est sûr pour vous de continuer à cette compétition », a déclaré Ru.

« Je te veux ici. Mais, plus que tout, je te veux en sécurité.

Victoria sera-t-elle contrainte de se retirer de la compétition ? Il faudra voir la semaine prochaine…

