C’est pourquoi Emilia Clarke a pleuré lors de son premier jour de tournage de Game of Thrones

Mellipou Jouets d'Éveil à Accrocher - Mélodie Game of Thrones

Ces jouets d'activités vont pouvoir être accrochés partout : ils s'adaptent sur une arche, un parc, une poussette ou encore un berceau.Bébé va adorer observer, jouer et gigoter sous ces jouets aux couleurs éclatantes. Et la vraie bonne idée, c'est la mélodie de la boite à musique : la bande originale de Game of Thrones revue et corrigée façon berceuse par Mellipou ! Voila qui va changer des mélodies traditionnelles.Cet ensemble contient : - Un petit coussin nuage avec clochette intégrée- Une petite ficelle à grelots- Un petit nuage au joli bruit de grelot, et ses rubans pour découvrir les textures- Une boite musicale : la bande son de Game of Thrones, qui démarre en tirant sur la cordelette Et grâce au velcro, la boite à musique est amovible et pourra ensuite être accrochée à la poussette par exemple. - Âge recommandé : dès la naissance- Matériaux :Coussin musical et objets en tissus : 100% coton certifie Oeko-Tex, Rubans, satin et cordes : 100% polyester- Coloris : crème et rouge orangé.- Arche non incluse- Entretien : Nettoyez la structure a l'aide d'une éponge humidifiée. Accessoires et coussin lavables a 30C- Fabriqué en FranceMellipou est une entreprise française, qui n'a qu'un but – mettre le paquet pour endormir bébé ! Les produits sont faits de façon artisanale dans un showroom parisien. Toutes les fournitures (tissus, rubans, étiquettes...) sont d'origine Française ou Européenne. Les tissus sont certifiés Oeko-tex et tous les produits ont la Norme CE sur les jouets donc aucune inquiétude à avoir pour la sécurité de votre bébé.