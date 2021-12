Le rôle de Carmen Salinas qui l’a fait connaître dans le monde entier

Maisons du Monde Armoire bonnetière cabane 1 porte 1 tiroir blanche

Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit.L'armoire bonnetière cabane 1 porte 1 tiroir blanche MIKA va connaître un franc succès auprès des enfants ! Son esprit cabane fera l'unanimité et s'introduira facilement dans la déco de chambre de votre bout de chou. La largeur réduite de cette armoire vous aidera à lui trouver une place, même dans une petite pièce. Avec ses étagères, sa barre de penderie et son tiroir, les affaires de votre enfant seront bien gardées et organisées. Le détail qui saura vous convaincre une bonne fois pour toute : la niche située sous le toit de la cabane, vous permettant d'exposer l'objet déco favori de votre petit bout. Parents et enfants seront conquis !