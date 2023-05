Jeremy Piven pousse pour le renouveau d’Entourage, veut que Mark Wahlberg « appelle HBO »

Qui sait si nous verrons un jour un retour de la série HBO Entourage, mais l’une de ses stars dit qu’il n’y a qu’une seule chose qui s’oppose à ce que cela se produise. Courant pendant huit saisons entre 2004 et 2011, le spectacle a eu une sorte de suite lorsqu’il a reçu un suivi de long métrage en 2015. La série suit un Hollywood A-lister avec un groupe d’amis d’enfance dont il a fait son entourage. Il est inspiré de la vie de Mark Wahlberg, qui a été producteur exécutif de la série aux côtés de Stephen Levinson.





L’un des personnages les plus marquants de la série était Jérémy Pivenest Ari Gold, un agent de l’acteur Vincent Chase (Adrian Grenier). S’adressant à TMZ dans un nouveau chat, Piven a évoqué la possibilité de Entourage se faire revivre. Récemment, Wahlberg a déclaré qu’il soutiendrait une Entourage renaissance, et Piven pense que si le producteur soutenait vraiment l’idée et la poussait, cela pourrait être tout ce qu’il faudrait pour que la série revienne. Cependant, Piven note également à quel point Wahlberg est constamment occupé, comme l’explique l’acteur :

« Je sais que si Mark et son équipe étaient vraiment derrière, ce serait un bon élan. Alors, oui. Mark se réveille, dort environ onze minutes, il se réveille et il prie, et écrase les poids, il ne s’arrête jamais. Alors, quand il prend l’air, ce petit moment, il suffit d’appeler HBO. Tout le monde y gagne. »

Piven a également noté comment il ressent constamment l’amour pour Entourage des fans, et il pense que c’est un signe de la qualité de la réception d’un renouveau. Il pense également que Wahlberg doit également être conscient de cette demande des fans, réitérant qu’il pourrait aider plus que quiconque à faire en sorte que cela se produise.

« Je pense que Mark le sait. Mark est passé par là. Il connaît la portée de ce spectacle. Nous nous connectons vraiment avec les gens. Je les vois parce que je me produis sur scène, donc je vois en temps réel que ça manque vraiment aux gens, et je pense Mark le sait aussi, parce qu’il l’entend et qu’il le sent. Donc c’est juste une question pour lui d’agir. »

Entourage reviendra-t-il un jour ?

Les récents commentaires de Piven font écho à ce que le créateur de la série Doug Ellin a dit d’un éventuel renouveau en 2021. À ce moment-là, Ellin a également déclaré à TMZ qu’il avait toutes les principales stars à bord pour un renouveau potentiel, mais que ce dont il avait vraiment besoin pour sceller le l’accord était le soutien total de Wahlberg, notant que « Mark Wahlberg a juste besoin d’appeler HBO et que cela se produise ». Avec des suites et des reprises héritées qui continuent d’être produites à Hollywood, associées à un soutien vocal de Wahlberg récemment, nous semblons être beaucoup plus proches de voir de nouveaux épisodes réalisés.

Le temps devra dire si Entourage revient jamais sur HBO. Pour l’instant, les fans peuvent diffuser la série originale dans son intégralité, ainsi que le film, sur HBO Max, qui sera bientôt rebaptisé simplement Max.