Mass Effect: Comment puis-je enregistrer Wrex sur Virmire? – Les 3 options – solution

Dans Édition légendaire de Mass Effect Vous apprenez à connaître le krogan bourru mais sympathique relativement tôt dans le jeu Urdnot Wrex connaître. Vous pouvez le trouver sur la Citadelle, qui vous aide, le criminel souterrain Fisk pour mettre fin au commerce. Et pourtant on remarque au plus tard sur la planète Virmire que l’on peut se heurter à Wrex. Que devons-nous faire ici pour désamorcer toute la situation? Mais est-ce encore possible?

Nous souhaitons vous rapprocher de tout cela avec notre aide. Dans cette solution, vous apprendrez tout ce que vous pouvez sur le potentiel Mort d’Urdnot Wrex besoin de savoir et comment vous pouvez le sauver.

Mass Effect: que dois-je savoir sur le krogan?

Parce que c’est certain. La confrontation avec Wrex est rude et nous confronte une fois de plus à une décision que nous hésitons à prendre. Mais ça n’aide pas! Alors, que devons-nous savoir à l’avance?

Contexte du krogan: La machine électrique Urdnot Wrex est une Krogan, qui représentent une espèce menacée dans la trilogie « Mass Effect ».

Les salariens et les kroganers ne se comprennent pas à cause de l’histoire © BioWare

En bref, ils ont Salariens un soi-disant Génophage développé. Avec le Génophage, ils ont réussi à ce que le krogan ne puisse plus se reproduire – ce qui a finalement conduit à un fort confinement de la population. Il l’a fait en raison de la nature agressive du krogan qui était autrefois sur le point d’usurper la galaxie. Les salariés ont écrasé le krogan, qui ne s’est jamais remis de cette atrocité depuis lors. le Le génophage est comme un génocide.

Maintenant sur Virmire, il est évident que l’un guérir recherché qui pourrait libérer le krogan du génophage. Bien sûr, Wrex se pique les oreilles et prend position contre Shepard, alors qu’il sent une solution pour son peuple.

Pourtant, le meilleur méchant est Saren le chef derrière cette installation de recherche, qui envisage moins d’arrêter le génophage et plus de mettre en place une armée de krogan, qui ne sont pas vraiment des krogans non plus. Il va donc de soi que Saren n’est en aucun cas la solution au problème du krogan. Mais Wrex le croit au départ.

Sauver Wrex, que dois-je faire?

Dans tous les cas, nous voulons Sauver Urdnot Wrex, car le chasseur de primes est l’un des personnages les plus populaires de l’univers « Mass Effect ». Alors, comment pouvons-nous dissuader Wrex de son plan?

Wrex fait obstacle au commandant Shepard: que faire? © BioWare

Après avoir parlé à Commandant Kirrahe sur Virmire approchons-nous de lui et du décisif La conversation est lancée. C’est là que vient le moment crucial. Si nous échouons, nous devons Tirez sur Wrex de vos propres mains ou lui se faire tirer dessus. Mais il existe plusieurs options qui l’empêcheront de se produire.

Important: On peut faire ça ici Trophée de bronze « Charismatique » Débloquez (Succès) lorsque nous pouvons apaiser Wrex. Pour cela, nous devons en avoir un « Maîtriser une situation désespérée ».

Armure familiale

Et il existe plusieurs façons de montrer plus de charisme à Wrex, ce qui a finalement l’effet souhaité.

L’un d’eux nous mène à la recherche de l’armure de sa famille. Si nous avec Wrex parle à Virmire sur la Normandie, à un moment donné, nous arrivons à un point où il parle de son exil du monde natal krogan de Tuchanka.

© BioWare / 45secondes.fr

© BioWare / 45secondes.fr

Ensuite, il y a une tâche secondaire que vous pouvez faire dans le Agrégat Argos Rho pistes. Voyager à Système Phoenix et atterrit sur la planète Tuntau. Wrex ne doit pas nécessairement être en mission.

Trouvez la base inconnue, c’est une installation cachée sur la carte. Vous devez entrer dans cette installation et éliminer tous les ennemis. Au bout du complexe (fin du 2ème couloir), vous trouverez l’armure que vous recherchez.

Cherchez ici la base sur Tuntau © BioWare

Ici, la base est cachée entre les montagnes © BioWare

Nouvelles options de dialogue grâce à Side Quest

Quand tu as fait ça, tu as enfin trois options de dialogue sur Virmire. Tu peux choisir: « C’est nous » ou alors « Sinon, je ne le ferais pas ».

Ces options l’empêchent de faire ce qu’il veut. La troisième option « Ce n’est pas à débattre » a pour conséquence que ça continue comme si tu les avais Armure jamais trouvée.

Flatter ou intimider

Si vous n’avez pas trouvé l’armure, vous pouvez toujours amener Wrex à abandonner son idée!

Vous avez alors besoin d’au moins 8 niveaux dans la flatterie ou l’intimidationpour activer l’option de dialogue correspondante. Pour cela, vous avez besoin de beaucoup de points Paragon ou Renegade. Cela signifie que vous devez avoir fait preuve d’un comportement exemplaire ou extrêmement renégat d’ici là.

C’est le nombre de points dont vous avez besoin pour l’option de dialogue, ou dans Intimidate © BioWare

Puis il y a enfin les options « Ils ne sont pas votre peuple! » et « Ne sois pas si naïf! » disponibles, qui ont tous les deux finalement l’effet escompté – la branche Renegade l’empêche également de le faire (très important).

Nombre insuffisant de membres du parti

Après cela, il existe encore un moyen de sauvegarder Wrex dans « Mass Effect ». Ce n’est pas si connu, mais cela fonctionne toujours.

Si vous seulement quatre membres du parti Dans tous les cas, Wrex acceptera la décision du commandant Shepard.

Pour faire ça, tu es autorisé Ne recrutez pas Garrus de la Citadelle et ne visite pas Therumjusqu’à ce que vous alliez au centre de recherche Virmire ont explosé.

Pour terminer les missions de l’histoire sur la Citadelle, tout ce dont vous avez besoin est Barla demandez de l’aide avec le problème Fisk. dans le bureau il vous attend et vous recommande Visitez Wrex à C-Sicherheit. Si vous avez trouvé Wrex, vous pouvez aller directement à Le nid de Chora partez sans vous soucier de Garrus.

Après tout, une grande partie de l’histoire entourant Garrus est perdue ici, ce qui n’est pas recommandé. Cependant, comme je l’ai dit, c’est une troisième option à part entière qui maintient Wrex en vie.

Amour Krogan: Toutes nos félicitations! Si vous avez suivi cette solution, vous garderez Wrex dans l’équipe. Dans tous les cas, il vous remerciera de ne pas l’avoir tué. Quelle voie choisiriez-vous et pourquoi?