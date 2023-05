Scarlett Johansson se sentait désespérée après avoir perdu son rôle de rêve au profit de Sandra Bullock

Scarlett Johansson est l’une des rares stars hollywoodiennes à avoir réussi à se construire une carrière enviable, participant à toutes sortes de films dans lesquels elle a pu démontrer ses talents d’actrice. Cependant, il fut un temps où elle se sentait désespérée après avoir perdu un rôle qu’elle voulait vraiment pour nul autre que Santa Bullock.

À travers Variety, l’actrice a révélé qu’il y a quelques années, elle avait traversé un moment sombre de sa carrière, estimant qu’elle avait stagné et se voyant frustrée par le peu de possibilités de grandir et d’obtenir des rôles vraiment pertinents, après avoir perdu l’opportunité de jouer dans d’Alfonso Cuaron La gravité avec George Clooney :

« J’ai été refusé pour deux rôles – le premier était ‘Iron Man 2’ et l’autre était ‘Gravity’ d’Alfonso Cuarón ». J’avais tellement voulu ce rôle. C’était en quelque sorte la goutte qui a fait déborder le vase. Je me sentais vraiment frustré et désespéré. Comme, ‘Est-ce que je fais le bon travail?’ Le travail qui m’était proposé me semblait profondément insatisfaisant. Je pense qu’on m’a offert tous les scripts de Marilyn Monroe. J’étais comme, ‘Est-ce la fin de la route créative?’.