La bande-annonce de Bird Box Barcelona taquine le spin-off post-apocalyptique de Netflix

La première bande-annonce du Boîte à oiseaux retombées, Nichoir Barcelonepromet de ramener le public dans l’horreur post-apocalyptique qui a tourmenté Sandra Bullock en 2018. Publié avec l’aimable autorisation de Netflix, sur lequel Nichoir Barcelone fera ses débuts plus tard cette année, le teaser offre notre premier regard sur le Boîte à oiseaux-film basé sur ce qui a été appelé « le premier de plusieurs langues locales Boîte à oiseaux spinoffs » qui se dérouleront tous dans le même univers. Découvrez la bande-annonce de Nichoir Barcelone dessous.





« Après qu’une force mystérieuse a décimé la population mondiale en provoquant la mort de tous ceux qui la voient, Sebastian et sa jeune fille Anna doivent mener leur propre voyage de survie à travers les rues désolées de Barcelone », le synopsis officiel de Nichoir Barcelone lit. « Mais alors qu’ils forment une alliance difficile avec d’autres survivants et se dirigent vers un refuge sûr, une menace plus sinistre que les créatures invisibles grandit. »

Le spin-off en espagnol a été écrit et réalisé par Alex et David Pastor (L’occupant, le chef) et met en vedette Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro avec Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner et Leonardo Sbaraglia.

Boîte à oiseaux les producteurs Dylan Clark et Chris Morgan sont de retour dans le monde post-apocalyptique pour la sortie dérivée aux côtés d’Adrián Guerra et Núria Valls pour Nostromo Pictures, avec Susanne Bier, Josh Malerman, Ryan Lewis, Ainsley Davies pour Chris Morgan Productions et Brian Williams pour Dylan Clark Productions à bord en tant que producteurs exécutifs.

La première boîte à oiseaux a été un succès majeur pour Netflix

Basé sur le roman du même nom de 2014 de Josh Malerman, le premier Boîte à oiseaux introduit le public dans un monde où une force mystérieuse a décimé la population. Bien que l’on ne sache presque rien sur cette « force », elle est accompagnée d’un ensemble de règles très simples – si vous la voyez, vous mourrez. Dirigé par Sandra Bullock, lauréate d’un Oscar, dans le rôle de Malorie Hayes, Boîte à oiseaux suit Malorie alors qu’elle tente de survivre et de rechercher l’espoir et un nouveau départ. Protégeant ses enfants de tout ce qui se trouve là-bas, Malorie doit voyager à travers les bois et descendre une rivière pour trouver le seul endroit qui pourrait offrir un refuge. Pour y parvenir, ils devront se couvrir les yeux du mal qui les poursuit.

Malgré des critiques mitigées de la part des critiques et du public, Boîte à oiseaux a été un succès majeur pour Netflix lors de sa sortie. Se révélant extrêmement populaire auprès des téléspectateurs, Boîte à oiseaux a remporté le titre du film le plus regardé sur Netflix dans les 28 jours suivant sa sortie (un titre qu’il a depuis perdu au profit du film d’action Notice rouge) et a été regardé par près de 26 millions de téléspectateurs lors de sa première semaine aux États-Unis.

Seul le temps dira si le public souhaite à nouveau mettre un bandeau sur les yeux et trébucher dans le monde de Boîte à oiseauxmais il est clair que le géant du streaming a de grands projets pour la franchise.

Nichoir Barcelone devrait maintenant faire ses débuts sur Netflix le 14 juillet 2023.