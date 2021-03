Jeff Goldblum reviendra en tant que grand maître dans Thor: Love and Thunder?

Jeff Goldblum fait-il son retour dans l’univers cinématographique Marvel en Thor: l’amour et le tonnerre? Il y a au moins des preuves pour soutenir l’idée que Grandmaster, que Goldblum a joué précédemment dans Thor: Ragnarok, conviendra en effet pour la suite à venir. Cependant, pour être clair, cela est loin d’être confirmé à ce stade et la présentation de ces preuves ne doit pas être considérée comme une confirmation.

Thor: l’amour et le tonnerre a tourné en Australie. Taika Waititi, qui a réalisé Ragnarok, revient à la barre. Chris Hemsworth reviendra également, une fois de plus, en tant que dieu du tonnerre. En fait, Jeff Goldblum a été aperçu avec Waititi et Hemsworth lors d’un match de rugby récemment. Une photo des trois regardant le match ensemble a commencé à faire le tour en ligne. Cela a conduit à la spéculation que Grandmaster apparaîtra dans le film. Bien que cela puisse certainement être le cas, ne soyons pas trop excités pour le moment.

D’une part, jusqu’à ce que Marvel Studios, ou quelqu’un directement connecté à la production, dise Jeff Goldblum est de retour, ce n’est pas concret. Ce serait différent si nous voyions Goldblum sur une photo de plateau en costume ou quelque chose du genre. Ce serait un peu plus définitif. Mais il est tout à fait possible que Goldblum soit en Australie pour une autre raison et ait décidé de rendre visite à ses amis. Pour ce que ça vaut, en 2019, Goldblum a déclaré qu’il était intéressé à revenir et qu’ils en avaient parlé. « J’adore Taika Waititi, c’est un grand réalisateur et un ami à moi, alors je l’espère », avait-il déclaré à l’époque.

Grandmaster retrace ses origines de Marvel Comics à Les Vengeurs # 69, sorti en 1969. Le personnage, créé par Roy Thomas et Sal Buscema, est l’un des Anciens de l’Univers. Il a une obsession pour les jeux de hasard, qui était en plein écran dans Ragnarok. Le grand maître avait pris la direction de la planète Sakaar. Pour passer le temps, il a fait concourir des êtres dans des combats à mort. La dernière fois que nous avons vu Grandmaster, Sakaar avait été renversé. Jeff Goldblum est apparu dans une scène post-crédits, révélant qu’il avait survécu mais avait certainement perdu le contrôle de la planète. Cela a laissé la porte grande ouverte pour son retour éventuel dans l’univers cinématographique Marvel. La seule question était quand et où il réapparaîtrait.

La suite à venir verra le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, qui assumera le rôle de Thor cette fois-ci. Tessa Thompson revient également en tant que Valkyrie. Quant au méchant, Le Chevalier Noir La star et lauréat d’un Oscar, Christian Bale, a été choisi pour le rôle de Gorr the God Butcher. Taika Waititi a écrit le scénario aux côtés de Jennifer Kaytin Robinson (Quelqu’un de bien). Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement prévu pour sortir en salles le 6 mai 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter la photo en question par vous-même à partir du Twitter du vaste monde des sports Compte.

