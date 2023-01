Black Panther: Wakanda Forever Deleted Scene recrée le moment clé d’Iron Man

Panthère noire : Wakanda pour toujoursla suite du film acclamé par la critique de 2018 Panthère noire, créé le 11 novembre. L’un des principaux moments forts du film a été l’introduction de Riri Williams, également connue sous le nom de Ironheart, dans l’univers cinématographique Marvel. L’un des éléments clés du film est la représentation de Riri en tant que jeune et brillant inventeur qui crée une armure qui rivalise avec celle d’Iron Man. C’est un clin d’œil aux bandes dessinées où Riri, une adolescente prodige de l’ingénierie, crée sa propre armure après avoir été inspirée par Iron Man. Sa combinaison est équipée d’une technologie de pointe, notamment des capacités de vol, de super force et de projection d’énergie.

Dans une interview avec The Direct, Letitia Wright et Dominique Thorne ont discuté de certaines des scènes coupées de Panthère noire : Wakanda pour toujours. La scène supprimée ressemblait à un moment crucial du premier Homme de fer film, où Tony Stark construit un costume pour se libérer de la captivité. Cette scène se concentrait sur la relation entre Shuri et Riri, qui étaient retenus captifs dans la grotte de Talokan. Les deux personnages ont utilisé leur intellect pour trouver un dispositif pour s’échapper. Découvrez la déclaration de Thorne ci-dessous:

Beaucoup de ces moments dans la grotte étaient définitivement des moments forts, des moments de création de relations pour Shuri et moi. C’était certainement la première fois que… Nous connaissons et associons évidemment ces deux personnages avec une quantité incroyable de brillance, mais c’était, dans ce caverne, en quelque sorte la première fois qu’ils réalisent tous les deux : « Oh, vous parlez ma langue ». D’accord, je n’ai pas à me modifier. Je n’ai pas à baisser le ton. Nous pouvons simplement aller droit au cœur du problème.

Dans ce cas, c’est le fait qu’ils ont été kidnappés et que Shuri a gagné les faveurs de Namor à l’époque. Donc, il y a eu des moments où, en fait, comment Shuri sort à Talokan, et elle arrive à voir la ville où Riri les rejoint également, et ils découvrent alors qu’ils adoptent cette vue, Riri remarque la chose qui les alimente, le Sastun qu’ils ont mentionné, pourrait être utilisé pour les aider à s’échapper…

Et donc à partir de ce moment, ce sont vraiment eux qui utilisent cet éclat partagé et ce que Riri considère maintenant comme une opportunité de construire et d’élaborer une stratégie pour s’en sortir sous prétexte de les aider à trouver un moyen plus efficace de distribuer leur pouvoir. deux d’entre eux font des emplettes là-bas, travaillant sur cette chose pour eux qu’ils disent qu’ils leur donneront en échange de leur vie, mais pendant tout ce temps, ils siphonnent en quelque sorte des matériaux et des fournitures pour se distraire et sortir de là. Et pendant qu’ils font ça, ils parlent en quelque sorte d’expériences de vie.





