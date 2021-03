The Flash: tout sur la septième saison sur Netflix

Il existe de nombreuses séries de Netflix dont le tournage a été affecté par le coronavirus. Cependant, petit à petit, le géant du streaming reprend ses activités et dispose déjà d’un catalogue incroyable pour cette année, mais il y a une fiction qui n’est pas encore disponible: Le flash.

La série, qui est basée sur la vie du super-héros de DC avec une super vitesse, a laissé les fans dans l’attente après la première de la sixième saison en mai 2020. Cela fait dix mois depuis Netflix ne donne pas de nouvelles de Barry Allen (Grant Gustin) et de son équipe, mais la septième saison est déjà disponible, bien que sur un autre réseau.

Netflix n’a pas montré The Flash depuis dix mois. Photo: (IMDB)



Il s’agit de LA CW, le réseau de télévision nord-américain à l’origine de l’histoire et, dans sa transmission chaque semaine, la nouvelle saison présentait des épisodes non diffusés du sixième opus. Cependant, les téléspectateurs attendent toujours son arrivée à Netflix hors des États-Unis et, bien que cela soit impossible à croire, la série est disponible sur la plateforme, mais uniquement pour le Canada.

Par conséquent, pour les pays d’Amérique latine, Le flash Il ne figurera pas dans le catalogue du géant du streaming tant qu’il n’aura pas fini de diffuser sur The Cw. Dans cet esprit, il est probable que la prochaine saison ne sera pas publiée avant la mi-2021.

La prochaine saison de The Flash vous en expliquera beaucoup. Photo: (IMDB)



Dans la septième saison, qui se compose de 18 chapitres, tout le suspense qui s’est produit dans la tranche précédente est clarifié. Bien sûr, il plonge également dans de nouvelles histoires, qui commenceront dans la septième partie, mais continueront dans la saison huit, qui vient d’être approuvée.