Dave Grohl raconte comment il a composé «Everlong» de Foo Fighters | 45S

La chanson avec laquelle ils clôturent généralement presque tous leurs concerts et qui aujourd’hui pourrait déjà être considérée l’un des classiques de Foo Fighters est sans aucun doute « Everlong », un thème qui malgré son appartenance à son deuxième album, a réussi à perdurer dans le setlist décennie Montrer offert par le groupe.

Son auteur, Dave Grohl, a raconté comment il a créé le thème de 1997 au Oates Song Fest 7908. «J’ai commencé par jouer un accord sympa d’une chanson de Sonic Youth, puis j’ai enregistré la chanson et je l’ai apportée aux gars. Je me souviens de l’avoir joué pour Thurston (Moore) de Sonic Youth parce que j’avais peur de leur voler la chanson et j’ai dit: « Écoutez cette démo que je viens d’enregistrer », et il a dit: « Pourquoi est-ce une démo? Pourquoi n’est-ce pas sur un album?

Il a ajouté: «C’était tellement improvisé et officieux que je l’ai considéré comme une démo. Nous sommes donc allés en studio avec les garçons, nous l’avons réenregistrée et c’est la chanson que vous pouvez entendre aujourd’hui à la radio ».

Et à propos des versions acoustiques qu’il donne lors d’occasions spéciales, Grohl dit «Je n’ai jamais envisagé de le faire acoustiquement. Je pensais que c’était une chanson rock. Je pense que la première fois que nous l’avons fait comme ça, c’était dans l’émission d’Howard Stern. Howard a adoré la chanson et quand vous jouez son spectacle, qui commence à 6 heures du matin, vous ne voulez pas jouer d’un instrument, mais il m’a demandé de le jouer en acoustique. «

«Alors je l’ai fait. D’une manière ou d’une autre, cela a donné à la chanson un tout nouveau renouveau. C’était bien après sa sortie. Cela a donné une nouvelle vie à la chanson parce que je pense que parfois, quand je le fais de cette façon (acoustiquement), cela enlève vraiment certains des cloches et des sifflets et les autres bruits quand il ne s’agit que des paroles, de la guitare et de ma voix. Je pense que ça donne à la chanson l’impression que j’ai toujours voulu qu’elle ressente».

Pour finir, Grohl a joué «Everlong» au format acoustique et ci-dessous vous pouvez voir son interprétation de ce classique de 1997.