David Harbour pourrait «  voler la vedette  »

Les fans de Marvel auraient dû voir Veuve noire maintenant. Revenons au début de l’année. Marvel, après avoir conquis le monde avec Avengers: Fin de partie, se tenait debout pour entrer dans la phase 4. À ce jour, nous aurions également eu Éternels et les premiers spectacles Disney +, dont Til Falcon et le soldat de l’hiver.

Comme nous le savons tous, la pandémie avait d’autres idées. Maintenant, 2020 est la première année depuis 2009 sans aucun nouveau produit Marvel. Cela ne laisse aux fans que des spéculations sur ce à quoi pourraient ressembler les films. Certaines personnes pensent que David Harbour pourrait s’avérer être Black Widow’s arme secrète.

Qui joue David Harbour dans «Black Widow»?

Selon EW, Harbour joue le Red Guardian, qui au début semblait être une version russe hargneuse de Captain America, avec un bouclier qu’il lance. Des bandes-annonces ultérieures l’ont révélé être un personnage plus comique – quelqu’un qui a dépassé son apogée et ne semble pas le réaliser.

Ses singeries ont rappelé à certains de M. Incredible de Pixar essayant de se remettre en forme après des années de retraite.

«Je pense que je suis partial, mais je pense que c’est le meilleur personnage de tout l’univers cinématographique Marvel», déclare Harbour. «Je veux dire, c’est un narcissique, donc c’est très approprié que je joue avec lui et que je pense ça. Mais il a juste tellement de couches. À un certain niveau, c’est votre personnage badass de super-héros classique, mais quand vous le rencontrez, il a ce besoin d’être aimé, et il veut être considéré comme drôle et un grand coup – ce qu’il n’est pas.

Plus de quelques fans ont noté d’étranges similitudes entre Red Guardian et Hopper, le chef de la police de Choses étranges, qui a été la principale revendication de gloire de Harbour.

Hopper avait apparemment rencontré sa fin à la fin de la troisième saison de Choses étranges, bien que des indices indiquent qu’il était encore vivant quelque part en Russie. Puisque Black Widow est une préquelle, certains fans ont plaisanté en disant que Hopper était entré dans Upside Down et était devenu Red Guardian.

Que disent les fans sur Red Guardian?

Ayant déjà enduré Black Widow’s déménagez de mai à novembre, puis de novembre à mai 2021, les fans de Reddit sélectionnent toujours un film qu’ils n’ont pas encore vu, un fan demandant: «Que faudrait-il pour que Black Widow devienne votre film Marvel préféré? Avec 23 films et plus, c’est en effet un défi de taille.

Cependant, un fan a déclaré que ce serait formidable de voir «Tous les nouveaux personnages de soutien le faire sortir du parc. J’attends déjà tellement David Harbour que je pense qu’il pourrait voler la vedette.

En effet, en ce qui concerne les personnages de soutien, la plupart des discussions ont porté sur Yelena, interprétée par Florence Pugh. C’est approprié, compte tenu de la théorie souvent répétée selon laquelle Yelena succédera à Natasha en tant que Black Widow, mais le personnage de Harbour a été plutôt éclipsé dans le processus.

Quoi qu’il en soit, Harbour pense que les fans ne seront pas déçus, disant à EW: «S’ils m’avaient offert un rôle merdique dans un film médiocre, j’aurais probablement pris cela aussi. Mais le fait est que le scénario était vraiment bon et que la partie est extraordinaire.

Les vannes Marvel s’ouvriront assez tôt

Pendant un moment, il ressemblait à WandaVision serait le dernier spectacle Marvel improbable en 2020, les fans ont donc été déçus de découvrir qu’il ne se produirait qu’en janvier.

Le côté positif de cela est que tous les films et émissions prévus pour cette année inonderont le marché l’année prochaine, et les fans de Marvel peuvent avoir plus de produits qu’ils ne savent quoi faire: nous aurons Veuve noire, éternels, WandaVision, Loki, la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si, Le faucon et le soldat de l’hiver et le troisième film Spider-man de Tom Holland.

Comme l’a dit un fan de Veuve noire, «Je doute que cela dépasse jamais jenfinity War, Endgame, Winter Soldier ou Guerre civile, mais j’avoue que j’apprécie de plus en plus Black Widow en tant que personnage. Et je suis honnêtement en train de vouloir plus de contenu MCU, donc je suis sûr que j’adorerai si c’est à moitié décent.