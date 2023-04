Jeanne du Barry : les affiches luxuriantes du film controversé Johnny Depp et Maïwenn tombent avant la première à Cannes

Affiches officielles du film pour Jeanne du Barry déposé sur l’Instagram du partenaire de post-production RSIFF ce dimanche, à la suite des récentes annonces selon lesquelles le drame de la période historique ouvrira Cannes cette année. Le sixième film de l’actrice/réalisatrice française Maïwenn (Le cinquième élément), Jeanne du Barry met en scène Maïwenn dans le rôle-titre du film du roi Louis XV (Johnny Depp) maîtresse royale scandaleuse.





Le film suit l’histoire de l’ascension de Madame du Barry à la cour en tant que meilleure compagne de Louis XV depuis ses débuts les plus modestes. L’élévation de la maîtresse du rôle de courtisane aux sommets de Versailles a historiquement assiégé la cour du roi au milieu d’intrigues et de scandales sans précédent. Les regards des amants reflétés à travers le diptyque de magnifiques affiches de films fraîchement sortis se concentrent sur la profondeur de leur rendez-vous amoureux, qui a notoirement résisté à la désapprobation et à la scandalisation de la propre famille et de la cour royale de Louise XV.

Clairvoyants et directs, les acteurs Johnny Depp et Maïwenn incarnent avec opulence les rôles d’élégance et de sensualité qui ont apparemment fait avancer la station de du Barry (elle a su déjouer les complots et renverser les exécutions) et ont rendu la joie de vivre au King historique. Le film dévoile Depp dans un rôle sous-titré en français après sa pause de trois ans. Le choix du rôle pour son retour est intéressant après le succès du procès en diffamation de Depp contre son ex-femme Amber Heard.





Dépistage d’une controverse

Dans une tournure métafictionnelle, le rôle voit Depp impliqué dans un scandale national intense et complexe centré dans un univers historique à certains égards parallèle à celui de l’élite hollywoodienne. L’enquête du film sur les ombres – et les multiples perspectives de la politique relationnelle à Versailles – crée un véhicule pour Depp pour rencontrer les feux de la rampe de cette rentrée du scandale, logé dans un rôle qui permet une complexité d’émotion l’expérience et le spectre de l’opinion publique morale à une distance historique. L’enquête sur les côtés sombres et clairs évoquée dans les scènes d’époque méticuleusement visuelles fournit un point d’observation humaine qui peut s’avérer à toute épreuve du point de vue des relations publiques lors de la réémergence de Depp au cinéma.

Rencontrant le scandale lui-même cette semaine dans le choix de présenter le film en tête d’affiche à Cannes, le réalisateur Thierry Fremaux s’est adressé à la presse pour défendre le choix d’ouverture du 76e festival. Appel Jeanne du Barry « pas un ‘choix controversé' », le réalisateur a expliqué que le film « ne parle pas de Johnny Depp » et explore plutôt « la place des femmes en politique ». Comme le film de Scorsese se déroulant dans les années 1920 également présenté en première en mai à Cannes, Fremaux a expliqué que «[it] explore notre propre sens moral, notre humanité, notre courage face à une situation… » – faisant allusion à une volonté de lutter contre le relativisme historique face à la projection de films.

Jeanne du Barry est produit par Why Not Production Company et la société de production IN.2 de Depp, ainsi que La Petite Reine et France Télévisions. Avec du Barry, le RSIFF (Red Sea International Film Festival) poursuit sa première coproduction sur la fin de la post-production d’un film français. Le festival a déclaré que le soutien faisait partie de sa « mission continue de soutenir le cinéma distinctif et de défendre les talents féminins visionnaires à la fois devant et derrière la caméra du monde entier ».