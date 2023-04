Buffer ajoute Mastodon à sa plateforme de gestion des médias sociaux

Le logiciel populaire de gestion des médias sociaux de Buffer peut désormais programmer et publier sur les serveurs Mastodon. 45secondes.fr a un premier aperçu de ce que c’est que de se connecter et de publier des messages de Buffer à Mastodon.

La plateforme fédérée de médias sociaux, Mastodon, a connu une croissance explosive depuis qu’Elon Musk a racheté Twitter. L’alternative populaire de Twitter fournit un réseau social décentralisé qui n’a pas de publicité, rend le contrôle aux utilisateurs et jusqu’à présent a été un refuge pour le discours civil. Et à mesure que de plus en plus de personnes se déplacent vers Mastodon, les entreprises établissent une présence et explorent comment l’utiliser pour leurs marques.

Les entreprises disposent généralement d’équipes de marketing sur les réseaux sociaux et s’appuient sur des logiciels pour surveiller les mentions, planifier les publications et analyser l’engagement. Certaines des plates-formes les plus populaires incluent Hootsuite, Sprout Social, Buffer, Sendible, Sprinklr et SocialFlow, mais aucune n’a pris en charge Mastodon. C’est-à-dire jusqu’à maintenant.

Buffer est une bêta-test privée de l’intégration de Mastodon avec un groupe d’utilisateurs qui ont soumis des commentaires exprimant leur intérêt. Je fais partie de ces personnes, et Buffer a donné au groupe la permission de partager publiquement notre expérience. Jusqu’à présent, dans le groupe Discord du test bêta, il semble y avoir un haut degré d’enthousiasme parmi tout le monde, y compris Joel Gascoigne, fondateur et PDG de Buffer, qui a été actif dans le groupe.

Amanda Marochko, chef de produit senior chez Buffer, a déclaré au groupe que l’intégration devrait être bien peaufinée et qu’ils « visent à avoir une disponibilité générale pour Mastodon dans les semaines à venir ». Lorsque je l’ai testé sur l’une de mes instances Mastodon, 45secondes.social, mon expérience de publication via Buffer était sans faille. À moins que d’autres testeurs ne trouvent des problèmes importants, la nouvelle intégration de Mastodon devrait être lancée en février 2023. Cela battra tous leurs concurrents et permettra aux marques d’ajouter Mastodon à leurs canaux de distribution sociaux.

Premier aperçu de l’intégration Mastodon de Buffer

Connecter Mastodon à Buffer est un processus simple, et la publication de Buffer à Mastodon est similaire à la publication sur d’autres réseaux sociaux à partir de Buffer. Voici un screencast qui montre comment connecter Mastodon à Buffer, créer un nouveau message et le publier sur Mastodon.

Captures d’écran de l’intégration Mastodon de Buffer

La chaîne Mastodon sera disponible sur Buffer’s Connecter le canal page.

Mastodon peut être ajouté à un compte Buffer sur la page Connect Channel

Mastodon est fédéré et décentralisé, ce qui signifie qu’il peut être hébergé sur n’importe quel domaine. Buffer affiche les cinq premiers serveurs Mastodon mais permet aux utilisateurs de spécifier le serveur qu’ils utilisent s’il n’est pas répertorié.

Buffer prend en charge tous les serveurs Mastodon, y compris 45secondes.social

En cliquant sur le Suivant vous emmène sur votre serveur Mastodon, où vous devez autoriser Buffer à lire et écrire sur votre compte.

Page d’autorisation sur Mastodon pour permettre à Buffer de publier dessus

Une fois que Buffer a été autorisé avec succès sur le serveur Mastodon, le compte apparaîtra dans la liste des canaux connectés.

Les canaux LinkedIn et Mastodon de 45secondes.fr qui sont connectés à Buffer

La création d’un message pour Mastodon sur Buffer utilise le même UX pour les autres canaux sociaux.

Création d’un nouveau message pour Mastodon sur Buffer

Mastodon affiche quel client a été utilisé pour publier un message. Les messages publiés avec succès depuis Buffer s’afficheront Amortir par l’horodatage et un lien vers le site de Buffer.

Un article réussi sur Mastodon qui a été publié par Buffer