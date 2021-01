Le débat s’intensifie sur la capacité de nage d’un Spinosaurus à l’aspect bizarre

Le sauvage Spinosaurus peut-être pas le Michael Phelps de dinosaures , comme cela a été récemment affirmé, mais plutôt comme une beauté de baignade décontractée qui préférait patauger gracieusement dans la zone peu profonde, suggère une nouvelle étude.

Ça ne veut pas dire Spinosaurus ne savait pas nager: il le pouvait. Mais ce n’était pas le « prédateur aquatique hautement spécialisé » qui pouvait efficacement chasser les proies dans l’eau, comme cela a été révélé dans une grande étude de 2020 publiée dans la revue. La nature , ont déclaré les chercheurs de la nouvelle étude.

« Spinosaurus était probablement un bon nageur, et certainement un meilleur nageur que tout autre grand théropode connu [bipedal, mostly meat-eating dinosaurs]», a déclaré le co-chercheur de l’étude Thomas Holtz, maître de conférences en paléontologie des vertébrés à l’Université du Maryland, à 45Secondes.fr dans un e-mail.« Mais être nageur n’est pas la même chose qu’être un prédateur spécialisé dans la poursuite aquatique.

Plutôt, Spinosaurus était probablement comme un héron ou une cigogne des temps modernes – patauger dans l’eau et coller une partie de sa tête sous l’eau alors qu’il pêchait une proie, mais aussi chasser de manière opportuniste sur terre des animaux terrestres ou des créatures ailées, ont déclaré les chercheurs.

Spinosaurus, qui vivait il y a environ 112 à 94 millions d’années pendant la Période crétacée , a dérouté les scientifiques depuis sa découverte en 1915 en Afrique du Nord. À plus de 50 pieds (15 mètres) de longueur, il était aussi grand qu’un Tyrannosaurus rex et avait de grandes saillies dépassant de son dos, qui peuvent avoir formé une voile recouverte de peau. Les bizarres crocodile -comme le museau et les dents indiquaient qu’il chassait le poisson; des analyses chimiques des isotopes (versions d’un élément) et des découvertes de fossiles ont confirmé qu’il mangeait du poisson et grignotait des dinosaures et ptérosaures .

Spinosaurus«Les habitudes sont difficiles à déchiffrer car il y a peu de fossiles de la bête. Le squelette le plus complet, d’Egypte, a été détruit en 1944 lorsque les Alliés ont bombardé un musée à Munich, en Allemagne. Au cours de la dernière décennie, de nouvelles découvertes de fossiles ont conduit à de nombreuses études sur Spinosaurus, déclenchant un regain d’intérêt pour la compréhension de son mode de vie, a déclaré Darla Zelenitsky, professeure adjointe de paléontologie à l’Université de Calgary, qui n’a pas participé à l’étude.

Spinosaurus ‘ squelette, y compris sa célèbre voile arrière et son panache de queue. La barre d’échelle est de 1 mètre (3,2 pieds). (Crédit d’image: Genya Masukawa)

Champion ou nageur médiocre?

Les chercheurs ont plongé en profondeur dans Spinosaurus‘anatomie, habitat et régime alimentaire, et les a également comparés aux caractéristiques d’autres animaux, vivants et disparus.

Alors, qu’en est-il Spinosaurus annule la revendication de «nageur olympique»? La nouvelle analyse a suggéré que sa forme de corps étrange, en particulier sa grande voile, aurait créé beaucoup de traînée dans l’eau. « Notre estimation approximative montre que ce serait [have needed] à plusieurs mètres sous l’eau pour réduire l’effet de traînée « , a déclaré Holtz. » Mais comme Spinosaurus est connu depuis l’estuarien [swampy] environnements, il ne se nourrissait pas seulement dans les énormes canaux du Mississippi ou de l’Amazone, mais dans l’eau de toutes les profondeurs. «

De plus, Spinosaurus ‘ la forme du corps ne ressemblait pas à celle des autres chasseurs de poursuite aquatiques.

« La plupart des grands prédateurs de poursuite – de jurassique ichtyosaures aux thons aux dauphins et ainsi de suite – ont un corps relativement raide et un cou court, avec la propulsion générée par une zone de mouvement plutôt concentrée dans la queue », a déclaré Holtz. Spinosaurus n’avait pas un cou court ou un corps raide. « En revanche, le corps de Spinosaurus ressemble plus à des nageurs moins spécialisés. Et le fait que les preuves isotopiques montrent qu’ils se nourrissaient également sur la terre les soutient fortement comme ayant un style de vie plus généralisé plutôt que celui engagé dans un seul mode de vie primaire », a déclaré Holtz.

Spinosaurus avait un cou relativement long qui était courbé comme un cintre. « Il a ce cou étrange … pour avoir poignardé », a ajouté le chercheur principal de l’étude David Hone, maître de conférences en zoologie à l’Université Queen Mary de Londres. De plus, ses narines étaient à mi-hauteur de son museau, pas au-dessus de son museau comme celles d’un crocodile. « Cela a du sens si vous tenez votre nez juste sous la surface [while hunting]»,« plutôt que de passer tout son temps principalement submergé, a déclaré Hone à 45Secondes.fr.

Les cigognes à bec de selle en Afrique se nourrissent avec leur bec en partie sous l’eau. Peut-être, Spinosaurus chassé de la même manière. (Crédit d’image: David Hone)

D’autres indices anatomiques suggèrent que Spinosaurus ressemblait plus à une cigogne qu’à un léviathan – Hone en a détaillé beaucoup sur Twitter , y compris cette propulsion à partir de longues queues, comme celle de Spinosaurus, aide généralement avec de courtes rafales, pas de longues poursuites, a déclaré Hone. le Etude Nature 2020 a également montré que Spinosaurus ne pouvait pas nager aussi efficacement qu’un crocodile, en partie parce qu’il avait moins de muscles de la queue que les crocodiles.

Peut-être, SpinosaurusLa queue avait d’autres objectifs que la natation – cela aurait pu être un panneau d’affichage de l’âge des dinosaures, par exemple, utilisé pour envoyer des signaux socio-sexuels, ont déclaré les chercheurs. Par exemple, un éléphant utilise ses défenses à de nombreuses fins, comme attirer des partenaires, se défendre, creuser et soulever des objets, ont-ils déclaré.

Mais d’autres paléontologues disent que plus de recherches sur Spinosaurus est nécessaire pour évoquer son passé. «Les deux études ont leurs mérites, et je soupçonne que ce n’est pas la fin de la controverse sur le style de vie pour Spinosaurus», A déclaré Zelenitsky.

« Alors, quelle est la prochaine étape Spinosaurus? Qui sait? « Lindsay Zanno, responsable de la paléontologie au Musée des sciences naturelles de Caroline du Nord et professeur de recherche associé à la North Carolina State University, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. » Mais si c’était moi, je J’examinerais de plus près la structure interne du squelette. « La structure microscopique de l’os pourrait révéler s’il flottait bien, a noté Zanno.

Pendant ce temps, l’auteur principal de l’étude de 2020 maintient son interprétation selon laquelle Spinosaurus était un prédateur spécialisé de proies aquatiques. « Bref, cela ne change vraiment rien pour nous – il n’y a rien dans le document que nous n’avons pas envisagé auparavant », a déclaré Nizar Ibrahim, maître de conférences en paléontologie à l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, à 45Secondes.fr dans un email.

La nouvelle étude a été publiée dans le numéro de janvier de la revue Palaeontologia Electronica .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.