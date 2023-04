Reese’s lance des versions crémeuses et croustillantes de ses tasses au beurre d’arachide

Les amateurs de beurre de cacahuète ont toujours été divisés en deux camps principaux : Team Creamy et Team Crunchy. Aujourd’hui, Reese’s relance le débat séculaire sur la cohérence avec la sortie de sa toute dernière innovation : Reese’s Creamy and Crunchy Peanut Butter Cups.

45secondes.fr.com peut révéler en exclusivité que les nouvelles tasses au beurre de cacahuète en édition limitée de Reese sont désormais disponibles dans les magasins du pays et resteront sur les étagères tout l’été, jusqu’à épuisement des stocks.

Tout comme son nom l’indique, les coupes au beurre de cacahuètes crémeuses sont fabriquées avec une « texture sensiblement plus lisse », selon la marque, tandis que les coupes au beurre de cacahuètes croquantes sont remplies de « morceaux de cacahuètes pour une bouchée croquante parfaite ».

Les deux variétés auront également la « combinaison emblématique de beurre de cacahuète et de chocolat d’une coupe Reese ». Les prix sont à la discrétion des détaillants.

Coupes au beurre de cacahuète crémeux de Reese de Reese

Moules croquants au beurre d’arachide de Reese’s de Reese

Pour célébrer le lancement, Reese’s oppose Team Creamy et Team Crunchy dans une compétition amusante pour aider à déterminer quelle variété a le plus de fidèles.

À partir d’aujourd’hui, les fans de beurre de cacahuète peuvent essayer les deux variétés, puis visiter le site Web de la marque pour voter. Vous pourrez également voir les résultats en direct.

Le concours se déroulera jusqu’au 17 mai et la marque annoncera ensuite quel beurre de cacahuètes les Américains préfèrent le 18 mai, alias « National I Love Reese’s Day », ce qui est, apparemment, une chose.

« Bien que vous pensiez connaître votre préférence pour le beurre de cacahuète, vous devez les essayer tous les deux dans une tasse Reese – la meilleure façon de profiter du beurre de cacahuète », a déclaré Chris Fenton, directeur de la marque Reese, dans un communiqué de presse. « Avec ces nouvelles tasses, les amateurs de beurre de cacahuète auront une délicieuse façon de se prononcer sur l’un des conflits les plus contestés. Que le débat commence ! »

Toujours dans les nouvelles récentes de Reese, Hershey a lancé une version végétalienne de son classique Peanut Butter Cup en mars.

La marque publie régulièrement des vacances aux saveurs saisonnières comme Pâques et Halloween, et les connaisseurs de bonbons ont également expérimenté différents mélanges comme les bretzels, les chips et les cookies.

En 2019, Reese a sorti des tasses en édition limitée dans le but de susciter un autre débat entre les fans avec les tasses Chocolate Lovers et Peanut Butter Lovers, où la variété de chocolat avait beaucoup plus de chocolat entourant le beurre de cacahuète qu’une tasse de beurre de cacahuète moyenne et la version au beurre de cacahuète avait plus de beurre de cacahuète à l’intérieur et une coquille de chocolat plus fine.