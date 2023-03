Star Trek: Picard a presque continué Seven / Chakotay Romance

Tout au long de Star Trek : Picardde trois saisons sur Paramount +, beaucoup de Star TrekLes acteurs hérités de ont choisi de reprendre leurs rôles emblématiques dans la série la plus récente de la franchise de science-fiction – enfin, sauf un. Commandant Chakotay acteur Robert Beltran a récemment dit à quelqu’un sur Twitter qu’il avait laissé passer l’occasion de retrouver son Star Trek: Voyageur costar et amoureux de l’écran, Jéri Ryanqui incarne Seven of Nine, l’ancien drone Borg, sur le petit écran.





Beltran a dépeint le commandant Chakotay, qui a été le premier personnage principal autochtone d’un Star Trek série de franchise, sur UPN de 1995 à 2001. D’une durée de 172 épisodes, la série a duré sept saisons, avec Beltran (en tant que commandant Chakotay) apparaissant aux côtés du capitaine Janeway en tant que premier officier. Après son passage en tant que premier officier sur USS Voyagerensuite, l’acteur est revenu pour reprendre le rôle de Chakotay (et être promu capitaine) lors de la première saison de la série animée primée aux Emmy Awards Star Trek : Prodige.

Au bout du ProdigeCependant, la première saison de Chakotay n’a pas été résolue, donc Beltran devrait revenir pour la deuxième saison à venir. Malgré le scénario de la première saison de l’acteur, un utilisateur de Twitter avec le pseudo « @PaulHen89904042 » a exprimé sa frustration que le personnage ne revienne pas pour picard‘s troisième saison, appelant l’oubli « Absolument dégoûtant » et taguer Beltran pour obtenir des réponses sur son absence de la troisième saison. En réponse au tweet de @ PaulHen89904042, l’acteur de Chakotay leur a fait savoir que même si le picard les producteurs lui avaient proposé le rôle de Chakotay dans la série d’action réelle, il l’a refusé.

« On m’a proposé un épisode (d’abord 2 puis 1) en Picard, mais je n’ai tout simplement pas aimé ce qu’ils avaient écrit pour Chakotay, alors je les ai refusés. Je n’entrerai pas dans les détails, mais je n’ai aucune animosité envers les producteurs picards. du tout, » Beltran a écrit. « ST Prodigy propose un Chakotay qui m’enthousiasme. »





Robert Beltran dit « non » au fasciste Chakotay

Depuis février, lorsque l’interaction entre le fan de Chakotay et Beltran a eu lieu, picard Le producteur exécutif et co-showrunner de la saison 3, Terry Matalas, a « confirmé » que la série offrait un rôle à Beltran, mais ce n’était pas pour la troisième saison. Au lieu de cela, « le rôle que l’équipe avait en tête pour lui était dans le deuxième épisode de la saison 2, intitulé » Penance « , co-écrit par Matalas », a rapporté TrekMovie.com. Dans cet épisode, Jean-Luc Picard et le La Serena l’équipage est transporté dans une chronologie alternative en l’an 2400, où la Fédération pluraliste a été remplacée par la Confédération fasciste de la Terre, et chaque protagoniste se retrouve à devoir marcher dans les chaussures vilaines de ses homologues de l’univers alternatif, y compris Seven of Nine , qui se retrouve présidente de la Confédération.

Selon Matalas, Beltran, qui a été envisagé très tôt pour jouer le mari de Seven parce que, dans la première ébauche du scénario « Penance », Chakotay était le mari du président Hansen et le premier magistrat de la Confédération, qui, tout comme dans la version de l’épisode qui diffusé, était le principal antagoniste de Picard et co dans l’épisode. Cependant, cela ne convenait pas à Beltran (comme indiqué dans son tweet), et il a refusé le rôle. Matalas a déclaré à TrekMovie.com qu’il pensait que c’était une « bonne idée » en raison de l’histoire des relations de Seven et Chakotay sur Voyageurmais « nous ne sommes pas allés trop loin avec ça » à cause de Beltran.

Une fois que Beltran a dit non, le rôle du magistrat a été réécrit en deux épisodes (le magistrat est également apparu dans l’épisode 3, « Assimilation », où il a été tué). Le rôle est finalement allé à Jon Jon Briones, le père de picard Isa Briones, acteur des saisons 1 et 2.