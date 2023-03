Je suis Georgina: c’est ainsi que la femme de Cristiano Ronaldo a célébré le succès de sa série

Netflix

Je suis Georgina a été créée sur Netflix le 24 mars et la femme de Cristiano Ronaldo a célébré le succès de l’émission de téléréalité en Espagne. Épingle de sûreté!

©GettyGeorgina et Cristiano s’embrassent

Je suis Georgina a présenté sa deuxième saison en Netflix ce 24 mars où l’on peut voir la femme de Cristiano Ronaldo à la première personne parlant de la perte d’un de ses enfants au moment de la naissance contrairement à sa vie personnelle pleine de succès professionnels avec des productions de mode, un couple solide avec la méga star mondiale du football, un nombre incalculable de voyages et tout ce que l’argent pouvoir acheter.

L’émission de télé-réalité de Netflix Il est devenu l’un des plus regardés d’Espagne et Georgina a décidé de célébrer en grand. L’épouse de Cristiano a réuni toute l’équipe qui a travaillé sans relâche sur son programme télévisé pour profiter d’un moment unique dans un restaurant exclusif de Madrid, habituellement fréquenté par les footballeurs de la Maison Blanche. Rien de mal!

Georgina Rodríguez est reconnaissante

Dans ce contexte, Georgina Rodríguez Il a donné au directeur et au directeur adjoint de son émission de téléréalité un sac Prada chacun. Il semble qu’entre les rires il y ait eu le temps de remercier les responsables du programme pour leur travail dans cette émission qui montre en détail la vie de l’influenceuse qui compte plus de 47 millions de followers sur son compte Instagram qui sont sûrement aussi intéressés par Je suis Georgina faire de ce projet un succès garanti.

Dans le deuxième lot d’épisodes de Je suis Georgina pour Netflix la devise est « Avant, il collectionnait les sacs, maintenant il les donne ». Le mannequin argentin a avoué La fourmilière qui a une collection d’environ 150 sacs et il a même donné une de ces pièces à l’épouse de Pablo Motos, l’animateur de cette émission de télévision populaire en Espagne.

le couple de Cristiano Ronaldo Elle est plus que satisfaite de l’équipe du programme dans lequel elle s’est choisie et dans lequel sa sœur, Ivana Rodríguez, travaille également comme assistante à la réalisation. Dans ce contexte, Georgina a raconté à la télévision qu’elle avait choisi le réalisateur « Pour être une femme avec qui je me suis beaucoup identifiée l’année dernière et je me suis sentie super heureuse et très entourée par toutes les personnes qui ont fait ce voyage avec moi, après la perte de mon bébé »une déclaration qui nous touche tous.

