Qui est Mayra Hermosillo, l’actrice de ¡Que viva México !

Cinéma

Il y a quelques jours, ¡Que viva México est arrivé ! aux théâtres, mais ici nous nous concentrerons sur l’une de ses stars : Mayra Hermosillo. Ici, nous allons tout vous dire sur elle.

©GettyQui est Mayra Hermosillo, l’actrice de ¡Que viva México !

Vive le Mexique ! Ce fut l’une des sorties de films les plus importantes au Mexique jeudi dernier, le 23 mars, et a généré de grandes répercussions auprès du public, tant pour ce qui a été fait actuellement que pour ce qui s’est passé dans le passé. Le film écrit et réalisé par Luis Estrada allait sortir sur la plateforme Netflix, mais en raison d’une décision de distribution, il n’a pas été réalisé de cette façon. Parmi ses nombreux acteurs, on retrouve Mayra Hermosillo. Ici, nous allons tout vous dire sur elle.

Le long métrage de 191 minutes suit Pancho Reyes, un père de famille issu de la classe moyenne de la société, qui s’efforce chaque jour de réaliser les aspirations de sa femme Mari et de leurs deux enfants. Jusqu’au jour où son père l’appelle pour lui dire que son grand-père est décédé et pour lire le testament, il faut qu’il soit là. Pancho ne veut rien savoir de sa famille pauvre, qu’il a abandonnée à la recherche d’un avenir meilleur, mais sa femme l’encourage à aller découvrir s’il leur a laissé un héritage… sans savoir que cela va radicalement changer leur vie .

+Qui est Mayra Hermosillo de ¡Que viva México !

Mayra Hermosillo Elle est l’interprète de Gloria dans le film et l’une des plus marquantes du casting. La femme de 35 ans est née à Torreón, Coahuila, Mexique en 1987. Depuis sa jeunesse, elle a commencé à avoir une certaine attirance pour le monde artistique pour réaliser des rôles importants, mais les castings étaient de plus en plus difficiles et elle ne pouvait pas en faire partie. d’une fabrication. À la suite de cela, il a commencé à faire ses propres scénarios avec des conflits sociaux vécus dans son pays.

Cela lui a ouvert les portes d’une reconnaissance dans l’industrie locale et internationale, où il a écrit, joué et produit divers projets qui ont été vus dans des festivals. Il était dans des films indépendants comme Courtes distances et Le barbier romantiqueainsi que dans des pièces telles que super étoile jésus. Elle était invitée dans le drame Falco pour Amazon, mais tout a changé en 2020 lorsqu’elle a joué Enedina Arellano Félix dans Narcos : Mexique.

Selon ses déclarations, elle a auditionné pour le rôle dans la série de streaming Netflix, mais n’a pas été considérée pour la première saison. Cependant, ils l’ont appelée pour le deuxième versement, ce qui l’a surprise : « Je suis entré dans un dilemme parce qu’à Torreón, d’où je viens, il y a eu un moment très violent au cours duquel mes amis sont morts et c’était à cause de la guerre contre la drogue, alors j’ai dit : je vais jouer une femme qui est dans ce monde. C’était très fort pour moi car aussi du côté des acteurs »dit-il à l’époque. Il brille actuellement dans ¡Que viva México! et augmentez vos followers Instagram (@mayra.e.hermosillo)où il compte 46,9 mille abonnés.

