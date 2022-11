Coupe du monde Qatar 2022

La cérémonie d’ouverture de Qatar 2022 a lieu et les réseaux se sont fait l’écho de la présence de la star hollywoodienne Morgan Freeman.

©FIFA+Morgan Freeman lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022 : Pourquoi porte-t-il un gant à la main gauche ?

Le 20 novembre 2022 était le jour attendu par tous les fans de football de la planète, puisque c’est le jour où Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. C’est l’événement sportif qui réunit pour la première fois 32 nations au Moyen-Orient et célèbre ce dimanche sa cérémonie inaugurale, qui a été surprise par la participation de Morgan FREEMAN. Cela a laissé le public qui apprécie l’événement sans voix, mais beaucoup ont fait référence à sa main : Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ?

Le stade Al Bayt a été sélectionné pour lancer le plus important festival de football qui se tient tous les quatre ans et la prochaine édition aura lieu en 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Lors de cette cérémonie, nous avons eu les chorégraphies typiques et les mentions de la culture locale, ainsi qu’un rendez-vous à tous les pays qui feront partie de cette Coupe du monde. l’acteur de Le rachat de Shawshank il était le présentateur, mais cela n’a pas attiré l’attention de tout le monde.

+Pourquoi Morgan Freeman porte-t-il un gant à la main gauche ?

Morgan FREEMAN participé à la cérémonie d’ouverture de Qatar 2022 et il a joué dans un moment émouvant avec une personne handicapée, avec qui il a parlé et a cogné ses poings. Bien que sa présence ait surpris, les regards étaient également positionnés sur sa main gauche, puisque porte un gant marron qui n’est pas passé inaperçu et a commencé à générer des doutes et des questions dans le public. Pourquoi le porte-t-il ?

Pour répondre, il faut remonter jusqu’en 2008, plus précisément dans le Mississippi, un endroit où Morgan Freeman a eu un accident de voiture. A cette occasion, sa voiture a quitté la route, en a fait plusieurs fois le tour et s’est retrouvée dans un fossé. Parmi les blessures qu’il a subies, sa main gauche était paralysée. Le gant fonctionne comme un compresseur qui stimule la circulation sanguine, puisqu’il souffre également de fibromyalgie, une douleur chronique.

Près de quinze ans après les faits, l’acteur continue d’en subir les conséquences. Dans une déclaration au magazine Personnes en 2010, il mentionnait : « Comme je ne peux pas la bouger, ma main enfle. Saviez-vous que vous bougez votre main un million de fois par jour ». Morgan FREEMAN Il a été vu dans de multiples présentations avec le gant à la main gauche, comme cela s’est produit ce dimanche lors de la présentation de Qatar 2022.

