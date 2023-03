Qui est Gabriel Basso : tout savoir sur l’acteur de The Night Agent

Netflix

Gabriel Basso joue dans le grand succès de Netflix : L’agent de nuit. Mais qui est cet acteur qui vient de se propulser vers la renommée internationale ?

©NetflixGabriel Basso dans L’agent de nuit

L’agent de nuit Il a été créé sur Netflix il y a quelques jours à peine et est déjà un succès complet sur la plateforme. C’est le 23 mars que les dix premiers épisodes qui composent la première saison ont été publiés dans le catalogue du géant du streaming. Et, avec une combinaison d’action et de mystère, la série a captivé des milliers de personnes à travers le monde.

Il convient de noter que L’agent de nuit Il a été catalogué comme la bande Netflix qui a réussi à justifier le genre d’action et les histoires du FBI. Eh bien, la vérité est que l’intrigue de cette production est centrée sur Peter Sutherland, un agent subalterne de l’agence qui, du jour au lendemain, voit sa vie changer radicalement.

Sans aucun doute, c’est une histoire fascinante qui, en fait, a laissé les fans en vouloir plus et attendre de savoir si L’agent de nuit aura une deuxième saison. Bien que, la réalité est que plusieurs des téléspectateurs ont été ravis du travail de Gabriel Basso, l’interprète de Peter Sutherland, le grand protagoniste de cette création.

Qui est Gabriel Basso de The Night Agent ?

Né le 11 décembre 1994, Louis Gabriel Basso III a actuellement 28 ans et est une figure de Netflix. Originaire du Missouri, aux États-Unis, il a acquis une renommée mondiale avec la création de L’agent de nuit, bien qu’il travaille dans l’industrie depuis longtemps. Son premier rôle était dans Alice à l’enversune série comique, puis il a été l’invité de étonnamment où il a fait la fausse version de Freddie et, en plus, joué Rodney Glossner dans un épisode de Le milieu.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, il était aussi dans des productions bien connues telles que Super 8 en 2011 et en ithaque avec Tom Hank. D’autre part, il faisait aussi partie de Les rois de l’été, dont la première a eu lieu en 2013 au Festival du film de Sundance. Dans ce film, il a joué Patrick Keenan, l’un des protagonistes.

Mais, au-delà de sa carrière à Hollywood, Gabriel Basso Il a une famille nombreuse et il n’en est pas le seul artiste. L’acteur a deux sœurs, avec qui il a grandi et étudié avec elles à la maison, qui sont également actrices : Alexandra et Annalise Basso. Cependant, le plus connu de son entourage est celui qui s’est récemment catapulté à la renommée internationale avec L’agent de nuit.

