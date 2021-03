Camila Cabello a commencé des séances hebdomadaires de guérison raciale après la controverse raciste sur Tumblr

Camila Cabello avait déjà été critiquée après que les publications racistes sur Tumblr qu’elle avait publiées à l’adolescence aient refait surface en ligne en 2019.

Camila Cabello s’est ouverte à participer à des «séances de guérison raciale» à la suite de sa controverse raciste sur Tumblr en 2019.

En 2019, Camila Cabello a fait face à des réactions négatives après qu’une série de ses anciens messages Tumblr soit devenue virale en ligne dans laquelle elle a fait de nombreuses blagues racistes et utilisé un langage raciste. Camila s’est ensuite excusée sur Instagram Stories. Elle a écrit: «Quand j’étais plus jeune, j’ai utilisé un langage dont j’ai profondément honte et que je regretterai à jamais. Je ne saurais trop dire à quel point je me sens profondément désolé et honteux et je m’excuse à nouveau du fond du cœur.

Maintenant, Camila s’est ouverte sur ce qu’elle fait depuis lors pour assumer ses responsabilités et être activement antiraciste.



Camila Cabello assiste à des séances hebdomadaires de guérison raciale pour expier son passé raciste. Photo: @camila_cabello via Instagram

Selon People, Camila personnellement « a contacté le National Compadres Network, un groupe d’équité raciale, pour participer à des séances hebdomadaires de guérison raciale ». En discutant, Camila a déclaré: « Cela a créé un espace où j’étais tenu responsable. Vous êtes corrigé, vous avez des devoirs et vous apprenez. C’est ainsi que vous avancez. Maintenant, je sais mieux pour que je puisse faire mieux. »

Camila a poursuivi: «Au fur et à mesure que j’en apprenais davantage sur les expériences des autres dans le monde, je me suis dit: ‘Comment puis-je aider les personnes qui sont en première ligne du démantèlement des systèmes qui créent l’oppression? Et comment puis-je relier cela à mon propre parcours avec la santé mentale et la guérison? ‘ »

À la suite de ses séances hebdomadaires de guérison raciale, Camila a maintenant mis sur pied le Healing Justice Project qui a déjà recueilli plus de 250 000 € pour 10 organisations importantes. Il s’agit de: Black Leaders Organizing Communities, Faith For Justice, Freedom, Inc., Living United for Change in Arizona, Mass Liberation Arizona, MN350, Muslim Women For, QLatinx, Southers on New Ground et Student Advocacy Center of Michigan.

Parlant des organisations, Camila a expliqué: « Ce que toutes les organisations ont en commun, c’est qu’elles aident leurs communautés, en particulier les groupes marginalisés de leurs communautés. Elles ont toutes également exprimé le besoin de ces ressources de bien-être mental. »

Camila met actuellement en lumière chaque organisation sur sa page Instagram, alors rendez-vous là-bas pour plus d’informations.

