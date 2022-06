La vidéo de l’ensemble de l’histoire de Gabby Petito révèle un premier regard sur les acteurs et déclenche un contrecoup en ligne

Le prochain film de Lifetime inspiré par Gabby PetitoLe meurtre de est actuellement en tournage dans l’Utah, et des séquences vidéo enregistrées sur le plateau montrent le tournage d’une scène animée entre Petito et son assassin, Brian Laundrie. Auparavant, il avait été annoncé que Lifetime développait un film intitulé L’histoire de Gabby Petito avec Thora Birch attachée à la réalisation. Par TMZ, de nouvelles images ont émergé d’un plateau extérieur près de Salt Lake City qui révèle un premier regard sur le film et ses acteurs Gabby Petito et Brian Laundrie.

La scène montre le couple en train de se disputer avant que Laundrie ne parte en trombe dans la camionnette blanche familière dans laquelle il rentrerait plus tard seul après avoir assassiné Petito. C’est un sujet étrange, étant donné qu’il est basé sur de vrais événements, bien que cela puisse faire partie du point, car le film est développé dans le cadre de l’initiative Stop Violence Against Women de Lifetime. Mais tout le monde ne pense pas que tourner ce film soit une bonne idée. Sur les réseaux sociaux, il y a eu un tollé de la part de ceux qui pensent qu’il est inapproprié de faire un film sur Petito, surtout si peu de temps après sa mort.

« Hollywood est en train de faire un film sur la mort de Gabby Petito ?!?! Irréel », lit-on dans un tweet. « Sourd d’un ton. Mais je ne suis pas surpris. Hollywood ne peut rien proposer d’original ces jours-ci. »

Kate Forrester du Sun a ajouté : « Le fait que le meurtre de Gabby Petito soit déjà transformé en film me rend physiquement malade. Notre soif de vrai crime est-elle si folle ? Ugh. Parfois, je déteste ma propre génération. »

L’histoire de Gabby Petito a fait l’actualité nationale et a attiré l’attention des célébrités

À l’été 2021, Petito et Laundrie avaient documenté leur voyage à travers les États-Unis dans sa camionnette, mais la famille de Petito savait que quelque chose n’allait pas lorsque Laundrie est retournée seule chez lui et a coupé tout contact sans aucune explication quant à l’endroit où elle se trouvait. Son corps a été découvert plus tard dans le Wyoming et il a été déterminé qu’elle avait été étranglée, mais à ce moment-là, Laundrie avait disparu.





Une chasse à l’homme nationale a été lancée et l’affaire a attiré l’attention nationale, et même des chasseurs de fugitifs célèbres comme John Walsh et Dog the Bounty Hunter s’étaient impliqués. Mais Laundrie ne se cachait pas. Son corps a été découvert dans une région éloignée en octobre 2021 et il a été déterminé qu’il était mort par suicide. Un cahier récupéré sur les lieux, dont les pages ont été récemment rendues publiques, contient une confession rédigée par Laundrie dans laquelle il affirme que la mort de Petito était un meurtre par pitié après qu’elle ait été grièvement blessée lors d’une chute.

L’histoire de Gabby Petito est réalisé par Thora Birch et écrit par Gregory Small et Richard Blaney. Birch joue également dans le film en tant que Nichole Schmidt, la mère de Petito, avec l’histoire se concentrant sur « ce qui a pu mal tourner pendant leur voyage à travers le pays qui a abouti au meurtre tragique de Gabby ». Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.