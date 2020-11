‘Je pense que je suis un garçon de maman’

Jaden Smith semble avoir une relation étroite avec ses célèbres parents, Will Smith et Jada Pinkett Smith. Enfant, Jaden a travaillé sur des films avec son père et il semblait beaucoup respecter sa mère. Mais quand Jaden n’avait que 11 ans, il a admis qu’il était probablement un «garçon à maman» et se sentait plus proche de Jada que de Will. Voici ce qu’il a dit.

Jaden Smith a visité ‘The Late Show’ avec David Letterman en 2010

Jaden Smith assiste à un photocall «The Karate Kid»

En 2010, Jaden recevait une tonne de presse grâce à son adaptation cinématographique de Le Karaté Kid. La jeune star avait déjà fait la une des journaux pour l’excellent travail qu’il avait accompli en jouant le fils de Will dans La Poursuite du Bonheur. Et il est clair que Jaden était destiné à la célébrité, car il était incroyablement à l’aise devant la caméra dès son plus jeune âge.

La même année Le Karaté Kid fait ses débuts, Jaden a continué Le spectacle tardif pour parler à David Letterman de sa carrière naissante.

Letterman a commencé la conversation en demandant à Jaden de parler un peu de lui au public.

« [I’m] 11, j’aime sortir avec mes amis, ouais », a déclaré Jaden. Les discussions sur sa carrière d’acteur et sa famille ont continué après. Letterman a sorti une photo de toute la famille de Jaden et a demandé à Jaden de parler de chaque personne sur la photo.

Jaden a déclaré qu’il avait une relation plus forte avec Jada Pinkett Smith qu’avec Will Smith à l’époque

Jada Pinkett Smith, Will Smith et les enfants Jaden Smith et Willow Smith

En parlant de famille, Jaden a brièvement discuté de sa relation avec son demi-frère, Trey Smith, sa sœur Willow Smith et ses parents. Après avoir parlé de la façon dont Willow «l’intimide» (même s’il est plus jeune), il a affirmé avoir une relation beaucoup plus étroite avec Trey.

Enfin, Jaden a parlé de Will et Jada. «Il me guide, il m’aide beaucoup, et je l’aime vraiment et c’est un gars formidable», a déclaré Jaden à propos de Will.

«C’est très gentil de votre part», a noté Letterman. « Et ta mère? »

«Je l’aime vraiment bien», a ajouté Jaden. «Je pense que je suis le garçon d’une maman plus que je ne suis le garçon d’un père parce que mon père, quand nous tournons des films, il me poussera au bord de la mort.

Letterman a alors demandé à Jaden si Will le poussait «dans le bon sens». Et Jaden a expliqué que ce n’est que d’une bonne manière de temps en temps, bien qu’il reçoive beaucoup de bons conseils d’acteur de son père.

Jada pensait que Will poussait Jaden trop fort quand Jaden était jeune

Jada Pinkett Smith, Jaden Smith et Willow Smith chantent sur scène

Bien que Jaden ait clairement une excellente relation avec ses deux parents, il est clair que Will était celui qui a poussé Jaden plus que Jada. Et Jada en a déjà parlé pendant Discussion sur la table rouge. À l’époque où Jaden tournait Le Karaté Kid, elle pensait que son fils était trop poussé, et cela a causé des problèmes entre elle et Will.

Dans l’émission, Jada a déclaré qu’elle et Will étaient «en conflit constant» sur la façon de traiter Jaden. « Je me souviens d’avoir été sur le plateau avec Will et c’était une telle lutte entre lui et moi en ce qui concerne Jaden », a déclaré Jada. «Et je comprends pourquoi les hommes emmènent leurs fils pour n’importe quel type d’entraînement de guerrier, car il est complètement, totalement injuste et contre nature pour une femme de devoir s’asseoir et regarder quelque chose comme ça pour son fils.

Malgré les problèmes, Jaden a persévéré. Et il semble que les styles parentaux de Jada et Will fonctionnent parfaitement ensemble. Quant à savoir si Jaden s’entend mieux avec Jada ou Will maintenant, nous ne le saurons peut-être jamais – mais il semble qu’ils s’aiment et se respectent tous quoi qu’il arrive.

