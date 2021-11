Tom Holland a parlé de sa prochaine trilogie Marvel et a donné des détails sur Spider-Man: No Way Home

Tom Holland traverse un grand moment, et pas seulement à cause de sa récente rencontre avec Lionel Messi dans la remise du Ballon d’Or 2021. Dans les semaines qui précèdent Spider-Man : Pas de chemin à la maison il a été confirmé que renouvellera son contrat avec Sony et Marvel Cinematic Universe pour continuer à incarner le super-héros dans une nouvelle trilogie. Quelques heures plus tard, il en a parlé, mais a également donné de nouveaux détails sur le film qui sortira en salles le 17 décembre.

Les fans de MCU Ils doutaient de sa continuité dans la franchise après que l’acteur lui-même a déclaré qu’il devrait y réfléchir et que la voie serait peut-être avec plus de projets Miles Morales. Cependant, le producteur Amy Pascal a fait la grande annonce dans une conversation avec fandango: « Nous sommes prêts pour le prochain film avec Marvel et Tom Holland. Nous avons pensé cela dans trois films et maintenant nous sommes sur le point de passer aux trois suivants. Ce n’est pas notre fin dans le MCU ».

+ Le mot de Tom Holland

À M est actuellement en France avec Zendaya et tous deux en ont profité pour assister à l’émission télévisée Quotidien, où ils ont été consultés pour la grande nouvelle. « Tout ce que je dirai, c’est que nous avons des choses très, très excitantes à discuter. Je ne sais pas ce que sont ces choses ou ce qu’elles signifieront. Mais il semble y avoir un avenir incroyablement brillant devant moi, et comme je l’ai déjà dit, Spider-Man vivra toujours en moi. »dit l’interprète wall-crawler.

Pour la nouvelle suite de Spidey, il maintient une tournée de presse qui l’amène à parler avec différents médias et l’a également fait avec TV Globo. Là, il a précisé le niveau de violence que nous verrons : « Il y a des scènes de combat dans ce film qui sont très violentes. Et c’est un style de combat différent de celui que nous avons vu auparavant. Mais vous pouvez vraiment voir Spider-Man utiliser ses poings dans une situation de » combat ou fuite « . ».

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera présenté en première dans deux semaines et devrait être un événement unique pour les fans de MCU en incluant le multivers et avec les retours de méchants emblématiques comme Docteur Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard. Bien sûr, les rumeurs prétendent également qu’il y aura des versions de Peter Parker de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais il faudra le découvrir au cinéma.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et ensuite vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂