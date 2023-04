Prédiction de l’IA de Bill Gates : ils surpasseront les humains dans cette capacité incroyable

in

Les IA sont l’avenir, Bill Gates lance maintenant une prédiction précise sur leurs capacités dans les années à venir.

Bill Gates révèle sa prédiction sur l’IA

Les IA sont là pour rester. Cela semble devenir plus clair mais maintenant Bill Gates a lancé l’un de ses prédictions dans lequel il est généralement assez réussi, l’un des derniers étant l’outil qui va remplacer les téléphones mobiles. Maintenant, comment pourrait-il en être autrement, cela a à voir avec l’intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas oublier toutes les discussions que l’IA génère, en fait, on parle constamment des professions qui vont disparaître à cause de ChatGPT, ce qui n’est pas surprenant puisque OpenAI lui-même – créateur de cette IA – a théorisé sur les emplois qui vont être drastiquement coupé.

La prédiction de Bill Gates

Bill Gates est très clair sur quelque chose : les ChatBots vont être l’avenir de l’éducation, nous apprenant à lire et à améliorer nos compétences en écriture dès le plus jeune âge. En effet, selon le génie et philanthrope fondateur de Microsoft, pourra nous apprendre en moins de 18 mois comme ils le soulignent de CNBC.

L’IA sera un meilleur tuteur que n’importe quel humain. Nous devons d’abord être conscients de la façon dont cela nous aide à lire, puis nous donner des informations sur la façon d’écrire.

Cela vient du fait que historiquement, il a toujours été très difficile d’enseigner l’alphabétisation par les ordinateurs du passé. Ils n’étaient pas capables de se connecter suffisamment avec les êtres humains pour comprendre comment les deux compétences sont liées. Mais tout cela a changé parce que les IA sont capables de se comporter comme des humains, de reconnaître et de recréer le langage humain de manière variable. Cette déclaration ne nous surprendra pas du tout si nous avons déjà eu une conversation avec ChatGPT-4, car il parle de manière très dynamique. En fait, Bing avec ChatGPT nous permet de choisir quel type de discours nous voulons que notre IA ait et quelle est sa façon de s’exprimer.

Pour Gates, cela aidera à lutter contre l’inégalité, car jusqu’à présent avoir un maître privé était quelque chose de très cher, mais l’IA pourra le faire sans problème. Cependant, cela semble assez étrange si l’on considère que Les IA d’aujourd’hui sont très chères et consomment beaucoup d’énergieil faut donc s’attendre à ce qu’ils finissent tôt ou tard par être payés.

L’étape suivante? Selon Gates, il pourrait s’agir de mathématiques. S’ils arrivent à nous apprendre notre langue sans problème, on peut espérer que Les IA peuvent aussi nous apprendre les mathématiques d’une manière très intéressante et assumable pour tout le monde. Même pour ceux qui trouvent cela plus difficile depuis aura un historique de toutes nos études.

Bref:

Gates pense que nous pourrons déléguer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture aux IA.

Ceux-ci pourront nous apprendre grâce aux avancées qui ont été faites.

Il servira à égaliser toutes les classes sociales.

Tôt ou tard, il sera également possible de se plonger dans les mathématiques et la capacité de les enseigner.

Cette vision rose de l’IA n’est pas partagée par tout le monde. De nombreux génies et visionnaires considèrent que nous ne sommes pas prêts pour cela et qu’il doit être considérablement limité. Parmi eux Yuval Noah Harari ou Elon Musk. Bien sûr, peu de temps après, Musk a annoncé TruthGPT, son alternative à ChatGPT qui, en théorie, cherchera le maximum de vérité, chose impossible à réaliser.

