Le jeu de mystère à double réalité est lancé le 28 janvier

Bloober Team se prépare pour le lancement de son prochain jeu en double réalité, Le moyen. Le jeu sera lancé sur les deux PC via Steam plus Xbox La série X et la série S demain après son lancement initial en décembre ont été retardées. L’équipe offre également une petite réduction pour ceux qui souhaitent se lancer dès que le jeu est disponible.

Le moyen est un jeu d’horreur psychologique qui se déroule à la troisième personne. Le jeu propose un gameplay à double réalité pour explorer deux mondes: le réel et l’esprit. La protagoniste, Marianne, est hantée par une vision du meurtre d’un enfant. Elle décide de se rendre au complexe hôtelier abandonné de Niwa, où l’événement tragique a eu lieu. Le protagoniste commence à chercher des réponses.

Marianne a accès aux deux mondes. Bien que les indices puissent ne pas être présents dans le monde réel, ils peuvent être visibles dans le domaine des esprits. Ces capacités spéciales aideront à résoudre des énigmes, à découvrir des secrets profonds et à survivre à un monstre né de la tragédie appelé «The Maw», exprimé par Troy Baker.

Le protagoniste peut utiliser ses capacités spéciales de différentes manières mais aussi en même temps. Elle peut créer des boucliers d’énergie et utiliser une explosion d’esprit pour survivre dans le monde des esprits, et ce sont des créatures dangereuses.

Il existe un pack de précommande spécial pour ceux qui achètent le jeu avant décembre. Il comprend le jeu, la bande-son numérique et L’art du médium album numérique.

La bande originale contient de la musique co-composée par le compositeur japonais Akira Yamaoka du Silent Hill série et Arkadiusz Reikowski de La sorcière Blair, Couches de peur, et Observateur. Mary Elizabeth McGlynn fournit le chant des morceaux. L’album contient des illustrations inspirées de l’art du surréaliste dystopique polonais Zdzisław Beksiński. Cette offre spéciale de bonus ne sera disponible que sur Steam.

Le jeu est maintenant disponible sur la liste de souhaits. Les joueurs peuvent également pré-acheter Le moyen pour bénéficier d’une réduction de 10% avant le lancement du jeu. Le développeur a également publié des pistes gratuites du jeu qui sont disponibles au téléchargement maintenant.

Concernant le jeu, Piotr Babieno, PDG de Équipe Bloober, déclaré:

Chacun de nos jeux a un thème central qui guide sa conception créative et technologique. Dans Le moyen, nous nous concentrons sur la perspective et la perception. Lorsque vous changez de point de vue, vous découvrez que les choses sont plus compliquées et nuancées que vous ne le pensiez initialement. The Medium est notre jeu le plus ambitieux à ce jour et nous sommes impatients de vous montrer comment nous traduisons cette vision en horreur psychologique.

Le moyen lance sur PC via Steam plus Xbox Series X et Series S le 28 janvier 2021.