Michael J. Fox sur le redémarrage de Retour vers le futur : « Je ne pense pas que ce soit nécessaire »

Quand Retour vers le futur fait ses débuts en 1985, Michael J. Fox a été propulsé dans la super célébrité. L’aventure de science-fiction est devenue le film le plus rentable de l’année et a été adorée par le public et la critique. Avant d’incarner le protagoniste du film Marty McFly, Fox était surtout connu pour son rôle dans Les liens familiaux. Après Retour vers le futur, Fox a joué dans les suites du film et dans des films populaires des années 1980 comme Teen Wolf, le secret de mon succèset Victimes de la guerre.





Compte tenu du succès de la franchise cinématographique et du nombre croissant de films et de séries populaires des années 1980 et 1990 recevant le traitement de redémarrage, on pourrait voir l’attrait de revisiter Retour vers le futur. Cependant, lors d’une récente conversation avec Variety, Fox n’était pas ravi du concept : « Je ne suis pas fanatique. Faites ce que vous voulez. C’est votre film. J’ai déjà été payé », a-t-il déclaré. Fox explique qu’il ne pense pas que le film ait besoin d’être repensé de quelque manière que ce soit, et ajoute qu’il pense que le réalisateur et co-scénariste Robert Zemeckis et le co-scénariste Bob Gale comprennent que : « Je ne pense pas qu’il doive être Je pense que Bob et Bob ont été très intelligents à ce sujet. Je ne pense pas qu’il faille redémarrer car allez-vous clarifier quelque chose ? Vous allez trouver une meilleure façon de raconter l’histoire ? J’en doute.

Au cours de sa conversation avec la publication, Fox a également partagé qu’on ne lui avait jamais demandé de reprendre le rôle de Marty McFly après les années 1990. Retour vers le futur partie III: « Je suis sûr que quelqu’un y a pensé. Mais j’étais aux premiers stades de la maladie de Parkinson à ce moment-là, donc je ne sais pas si j’aurais voulu prendre ça. Juste après que ‘Part Three’ ait bien marché, il y a peut-être eu des conversations à ce sujet, mais je ne m’y suis jamais impliqué. »

Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 1991, alors qu’il avait 29 ans. Ses luttes contre la maladie et ses efforts de plaidoyer continus font l’objet de Toujours, un nouveau documentaire de Davis Guggenheim. Guggenheim dit qu’il s’est inspiré des mémoires de Fox et de « l’histoire universelle » de la gestion des difficultés. Le film a été présenté en première sur Apple TV + la semaine dernière.

Retour vers le futur de Michael J. Fox

Retour vers le futur a joué Fox dans le rôle de Marty McFly, un adolescent dont le meilleur ami, Emmett « Doc » Brown (Christopher Lloyd), invente une machine à voyager dans le temps. Lorsque Marty se retrouve accidentellement 30 ans dans le passé, son existence est menacée alors que sa mère, Lorraine (Lea Thompson), a le béguin pour lui. Le film mettait également en vedette Crispin Glover et Thomas F. Wilson.

Fox a déclaré à Empire qu’il n’avait réalisé que récemment qu’il avait fait du bon travail dans le film : « Je l’ai vu quand il est sorti, au Cinerama Dome, ce qui était de la folie, puis je ne l’avais pas vu dans son intégralité jusqu’à un Il y a quelques années. C’était Noël. Nous étions en train de décorer le sapin… Je suis allé chercher quelque chose dans la cuisine et je suis parti un bon moment. Tracy est venue et m’a trouvé et je regardais la télé. to the Future est à la télé ! Tu sais quoi, je suis vraiment doué pour ça !’ Elle a dit: ‘Oui, nous savons.’ ‘Eh bien, pourquoi tu ne me l’as pas dit ?!' »

Le film est un pilier de la culture pop américaine, et bien que Fox ne soit pas à bord pour un redémarrage, la franchise cinématographique a été revisitée ces dernières années. Pour commémorer les 30 ans du premier film Doc Brown sauve le monde est sorti en 2015. Le court métrage long métrage Lloyd en tant que Doc alors qu’il voyage dans le futur pour empêcher une catastrophe nucléaire. En 2020, une production musicale, également intitulée Retour vers le futur et écrit par Zemeckis et Gale, a fait ses débuts à l’Opéra de Manchester en Angleterre avec des critiques positives.