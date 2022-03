Trevor Noah compare Kanye West à son beau-père violent

Le célèbre animateur de talk-show et comédien Trevor Noah a partagé certaines de ses vulnérabilités avec les fans plus tôt cette semaine lors d’un segment où il a parlé du problème de Kim Kardashian, Pete Davidson et Kanye West qui a fait les manchettes partout.

Le harcèlement et la toxicité du camp de West sont passés des commérages et des opinions des tabloïds à des abus à part entière qui pourraient affecter plus que ces célébrités de la liste A.

Trevor Noah s’est souvenu de la relation abusive de sa mère en observant le traitement de Kanye West envers Kim Kardashian.

Noah a ouvert le segment où il évoque le tournage de sa mère en parlant de ce concept qui existe dans la culture pop – en particulier en Amérique.

« Il y a des histoires qui sont purement, comme du divertissement. C’est un tabloïd, c’est ce que c’est », a-t-il déclaré. « Mais ensuite, il y a des histoires qui, selon moi, transcendent tout et parlent ensuite à des conversations plus larges. »

La preuve que le drame Kardashian-West-Davidson a atteint ce point est le fait que Noah parle même de ce concept.

Il admet que l’histoire « a beaucoup commencé au pays des tabloïds », mais est depuis devenue un sujet qui doit être discuté plus largement, « mais pas pour la raison que vous pourriez penser ».

À l’origine, la situation a commencé comme l’une de ces choses « oh c’est juste que Kanye est Kanye », mais s’est rapidement transformée en menaces dangereuses, en comportements émotionnels et manipulateurs et en harcèlement total.

Noah a évoqué le tristement célèbre clip « Eazy » dans lequel West décapite un Claymation Davidson et reconquiert Kardashian – même en s’adressant à la défense de West.

« Je comprends que l’art peut être une thérapie, honnêtement, je le comprends, n’est-ce pas? » il a dit. « Mais je comprends aussi que la thérapie peut être une thérapie. »

Il continue, comparant West au célèbre fapper Eminem et son « shtick » qu’il voulait tuer son ex-femme qui s’appelle aussi ironiquement Kim.

« Eminem était Eminem depuis le début. «Je vais tuer mon ex-femme», mais c’était son shtick et nous savions que c’était son shtick – ce n’était pas cette personne », a-t-il déclaré. « Avec Kanye, on ne sait pas comment se sentir, on ne sait pas comment s’inquiéter. »

West a admis avoir eu des problèmes de santé mentale dans le passé, ce qui ne veut pas dire que ce n’est pas parce qu’il a des problèmes de santé mentale qu’il tuera Davidson, cela signifie simplement que les gens vont s’inquiéter lorsqu’il le menace sous forme d’argile.

Beaucoup de gens défendent West en ciblant Kardashian, disant qu’elle aime cette attention, ce que Noah a également évoqué.

« ‘Kim Kardashian – elle aime la publicité, elle aime la célébrité, elle aime tout ça. Elle fait les Kardashian. C’est sa vie, c’est son truc », a-t-il déclaré. « Ouais, et je comprends, mais il y a aussi un élément d’une femme disant à son ex ‘Hey, s’il te plaît, laisse-moi tranquille.' »

C’est là que le concept antérieur de Noah « transcend » le tabloïd, car la situation de Kardashian est grave, et il révèle à quel point elle lui est personnelle.

« Ce qu’elle traverse est terrifiant à regarder, et cela met en lumière ce que tant de femmes vivent lorsqu’elles choisissent de partir », a-t-il déclaré.

Les gens demandent toujours aux femmes qui souffrent ou survivent à des abus « Pourquoi n’êtes-vous pas partie ? » et c’est exactement pourquoi.

Noah dit que les femmes se rendent compte que même si elles devaient partir, « le gars deviendra encore plus fou », et fait également référence à la puissance de Kardashian et au fait que même elle ne peut pas le faire arrêter.

« J’ai grandi toute ma vie dans un foyer violent, n’est-ce pas? » il commence. « L’une des choses que j’ai trouvées les plus intéressantes était la fréquence à laquelle les gens disaient à ma mère qu’elle réagissait de manière excessive. »

Il parle de la façon dont tout le monde ignore le sort des femmes, de la façon dont les gens interrogent les femmes sur ce qui leur arrive au lieu de se demander ce qui leur arrive.

« Je n’oublierai jamais, un jour j’ai reçu un appel de mon frère disant : ‘Hé, maman vient de recevoir une balle dans la tête. Elle est à l’hôpital maintenant. Elle vient de se faire tirer dessus », a-t-il révélé. « Et je ne le dis pas pour faire parler de moi. Je dis juste que c’est peut-être pour ça que je regarde l’histoire différemment, pour être honnête avec vous.

L’histoire de sa mère abattue par son beau-père est une histoire qu’il raconte depuis des années et qu’il a même utilisée comme une blague dans sa comédie de stand-up – cependant, c’est une histoire très réelle et très sérieuse qui implique des années d’abus.

13 ans après que la mère de Noah a divorcé de son beau-père, elle a épousé quelqu’un d’autre et a été abattue par son ex-mari dans la tête – où elle a miraculeusement survécu grâce à la balle manquant la moelle épinière, le cerveau et tous les principaux nerfs et vaisseaux sanguins.

« Pendant des années, ma mère a demandé de l’aide à la police en cas de violence domestique, et rien n’a jamais été fait », a-t-il écrit dans un e-mail à City Press. « C’est la norme en Afrique du Sud. Les dossiers ont disparu et les affaires n’ont jamais été portées devant les tribunaux.

La situation de sa mère est la raison pour laquelle il voit la situation de Kardashian différemment de la plupart des autres, et ne peut pas en rester à « C’est juste Kanye ».

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.