La série animée inoubliable que HBO Max a ajoutée à son catalogue

hbo max

Les ThunderCats est la série classique qui arrive sur HBO Max pour que les nouvelles générations connaissent l’histoire de ces héros et que les plus grands la revivent.

©IMDBLion-O

Les Thundercats suit l’histoire d’un groupe de félins humanoïdes de haute technologie qui arrivent sur la troisième planète après l’explosion de leur monde, Thundera. L’équipe est composée de leur leader, Lion-O, Panthro, Cheetara, Tigro, les jumeaux Felino et Felina, et Snarf. Lorsqu’ils arrivent dans leur nouvelle maison, Lion-O découvre que la capsule de suspension dans laquelle il a voyagé n’a pas arrêté sa croissance et qu’il est maintenant un garçon dans un corps d’homme.

Le mysticisme est présent dans ce classique de l’animation avec le Épée des Présages Qu’est ce qui ne va pas avec ça L’oeil du tonnerre intégré dans sa poignée et permet à Lion-O « voir au-delà de l’évidence » ainsi que convoquer son équipe avec un signal qui atteint le plus haut du ciel. Les Thundercats ils s’adaptent à la troisième planète en construisant le Feline Den, leur nouvelle maison, et le Feline Tank, un véhicule qui sert également d’arme.

Les ThunderCats arrivent sur HBO Max

Cependant, la Troisième Planète a des menaces distinctes pour cette puissante race de héros. Le plus dangereux des méchants trouvés ici est Mumm-Ra, un personnage qui, à travers Pouvoir des mauvais esprits prend une forme grotesque mais dangereuse avec laquelle il confronte Thundercats pour obtenir l’Œil de Thundera. Il est aidé par les Mutants de la planète Plun-Darr, un groupe de méchants dirigé par Reptilio qui sont des antagonistes des Mutants. Thundercats.

La série animée a eu beaucoup de succès et est restée dans les mémoires comme l’un des grands classiques des années 80, partageant une place très spéciale dans la mémoire des jeunes de cette époque avec des émissions comme He-Man et les maîtres de l’univers Soit Les faucons galactiques. ThunderCats est sorti le 23 janvier 1985 et est basé sur les personnages créés par Theodore Walter « Jeter » Wolf réalisé par le japonais Katsuhito Akiyama et des livres de Leonard Starr.

hbo max est prêt à ajouter au Thundercats dans leur catalogue et c’est une excellente nouvelle pour les générations qui ont su profiter de cette série animée dans les années 80 et 90 mais cela signifie aussi que de nouveaux publics auront l’occasion de voir Lion-O et son équipe se battre contre Mumm-Ra et les Mutants de Plun-Darr. Une histoire bourrée d’action qui peut encore conquérir de nouveaux publics. Assuré!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂