« Le Chat Potté : Le Dernier Vœu » : Viendra-t-il sur Netflix ?

Le nouveau film de l’univers Shrek est sorti sur les grands écrans d’Amérique latine le 5 janvier.

© IMDbLe Chat Botté : Le dernier souhait.

Il y a un peu plus d’une semaine Shrek a ajouté un nouveau film à sa saga. Il s’agit de « Le chat botté: le dernier souhait »qui nous présente le célèbre félin incarné par Antonio Banderas en croisade pour trouver une étoile qui lui permette de se sauver de la mort, après avoir perdu huit de ses neuf vies.

Avec un style d’animation similaire à celui vu dans des films comme Mitchell contre les machines Soit Spider-Man: dans le Spider-Versecette nouvelle production de Shrek Il dépasse toutes sortes d’attentes tant en termes d’humour que d’histoire. Toujours sans date d’arrivée au streaming, tout indique qu’on le verra dans le catalogue de Netflix.

La logique l’indique du fait que le N rouge C’est la seule plateforme de streaming qui a dans son catalogue tous les films de la franchise. Shrek 2 C’est le seul de tous les films qui se trouve sur d’autres plateformes et que l’on peut retrouver sur HBO Max Oui Amazon Prime Vidéod’ailleurs dans Netflix.

Si l’on tient compte du fait que la fenêtre de sortie du film est généralement comprise entre 45 et 60 jours, et que la sortie originale aux États-Unis était début décembre, on pourrait penser voir cette bande en streaming entre le début et le milieu de Février. Peut-être qu’une bonne performance au box-office rendra cette fenêtre un peu plus longue.

+ Y aura-t-il un cinquième film Shrek ?

Une des grandes inconnues qui reste Shrek depuis 2010, date de sortie de son quatrième volet, il s’agit de savoir si l’on verrait une nouvelle histoire. Il a toujours été dit que cela serait possible et tout indique que cela se réalisera. Bien que cela n’ait rien à voir avec l’intrigue de « Le chat botté: le dernier souhait »la fin du nouveau film travaux de rêve laisser les portes ouvertes pour Shrek 5. Espérons que cela arrive bientôt.

