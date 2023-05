Pourquoi Golda Rosheuvel portait une minerve dans « Queen Charlotte : A Bridgerton Story »

« Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton” (“Queen Charlotte: A Bridgerton Story” dans sa langue originale), série netflix Basé sur les personnages de Julia Quinn, il met en vedette Golda Rosheuvel et India Amarteifio, qui jouent la femme du roi George dans ses versions adulte et jeune, respectivement.

Quelque chose de caractéristique de la reine Charlotte, du moins dans sa version adulte, ce sont les perruques énormes et excentriques qu’elle utilise. Lors d’un panel pour le nouveau spin-off de « Bridgerton” au Paley Center for Media, Golda Rosheuvel a parlé de ses différentes perruques élaborées.

L’actrice guyano-britannique de 51 ans a avoué que les perruques de son personnage étaient si lourdes qu’elle devait porter une minerve pour éviter les blessures. « Oui ils sont lourds. Très, très, très, très lourd. Tom et l’équipe m’ont très gentiment fabriqué une minerve. Pas tout le temps, mais parfois j’ai dû l’utiliseril a dit Insider.

Golda Rosheuvel a repris son rôle de reine Charlotte dans la série « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » (Photo : Netflix)

LA PERRUQUE LA PLUS LOURDE DE LA « REINE CHARLOTTE »

Golda Rosheuvel a révélé qu’elle l’utilisait « perruque plus lourde » jusqu’à présent dans le cinquième épisode cinq de « Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton”plus précisément dans la scène où la reine assiste à l’opéra, Era « la chose la plus haute que j’ai jamais utilisée dans ma vie», a assuré l’actrice également connue pour son travail théâtral.

Il a également partagé quelques détails sur le processus de création de son personnage. « Le voyage dure environ deux heures et demie du début à la fin pour créer [Charlotte] et toutes choses. Cela inclut la conduite vers le plateau car le costume et la perruque sont trop gros pour être changés dans la bande-annonce comme tout le monde le fait. Il y a donc un moment où je dois aller sur le plateau en van. Parfois je dois m’asseoir sur le sol dudit van parce que les perruques sont trop hautes”.

« Tout est très glamour. Et puis je sors de ladite camionnette et dans une tente plus facile où le costume est suspendu et nous le mettons. Le costume fait fureur et les bijoux sont la dernière chose à mettre donc c’est tout un voyage« , il ajouta.

Le protagoniste de « Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton» a également indiqué qu’il devait méditer lorsqu’il ne tournait pas pour «donjon” résister déguisé toute la journée.

La reine Charlotte à l’opéra dans le cinquième épisode de la préquelle de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LA REINE CHARLOTTE : UNE HISTOIRE DE BRIDGERTON » ?

« Queen Charlotte: A Bridgerton Story » est disponible sur Netflix à partir du 4 mai 2023donc, à voir le prequel de « Bridgerton » Tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

FICHE TECHNIQUE DE « LA REINE CHARLOTTE : UNE HISTOIRE DE BRIDGERTON »

Titre original : « Queen Charlotte : A Bridgerton Story »

Année : 2023

Pays : États-Unis

Réalisé par : Shonda Rhimes

Créateur : Tom Verica

Scénario : Shonda Rhimes, Nicholas Nardini

Basé sur un personnage de Julia Quinn

Musique : Kris Bower

Directeur de la photographie : Jeff Jur

Nombre de saisons : 1

Nombre d’épisodes : 6

