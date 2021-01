Jared Leto retrouve le réalisateur Darren Aronofsky pour le thriller à la dérive du Ghost Ship de Blumhouse

Plus de deux décennies après que Darren Aronofsky ait dirigé Jared Leto dans le drame hallucinant Requiem pour un rêve, les deux se retrouveront pour le film Blumhouse À la dérive. Selon un nouveau rapport de Deadline, Aronofsky est à bord pour diriger le projet avec Leto dans un rôle principal. Jason Blum produira via Blumhouse Productions aux côtés de Leto et Emma Ludbrook via la société de production de Leto, Paradox. Carla Hacken produira également.

Avec Darren Aronofsky co-écriture du scénario avec Luke Dawson, À la dérive est basé sur une histoire courte conçue par L’anneau l’écrivain Koji Suzuki. Selon la date limite, l’histoire se déroule « dans le calme plat de la mer ouverte, où un bateau de pêche découvre un yacht abandonné avec un étrange appel de détresse. Un matelot accepte d’en prendre seul le contrôle pendant qu’il est remorqué au port, mais il découvre bientôt pourquoi le reste de ses membres d’équipage plus expérimentés l’appellent un ‘Ghost Ship’. «

Apparemment, Leto et Ludbrook avaient poursuivi les droits du film pour À la dérive pendant dix ans avant d’impliquer récemment Aronofksy et Blum. Le projet est maintenant sur le marché avec plusieurs acheteurs qui s’y intéressent. Parce qu’Aronofsky est déjà exploité par A24 pour commencer à tourner La baleine en mars, il est également noté que À la dérive ne sera pas son prochain film. Cela signifie également que le tournage ne commencera pas de sitôt, mais cela donnera à Aronofsky suffisamment de temps pour perfectionner le scénario.

La baleine, Le prochain film d’Aronofsky, mettra en vedette Brendan Fraser dans le rôle principal. Le film est basé sur la pièce de théâtre 2012 du même nom de Samuel D. Hunter, qui rédigera également le scénario de l’adaptation d’Aronofsky. Son histoire suit un reclus de 600 livres nommé Charlie (Fraser) qui se cache dans son appartement alors qu’il se mange lentement à mort. C’est un concept assez déprimant pour commencer, mais comme nous en sommes venus à s’y attendre avec Aronofsky, nous ne pouvons qu’imaginer que les choses deviendront beaucoup plus folles à partir de là.

« Adapter ma pièce à un scénario a été un véritable travail d’amour pour moi », a déclaré Hunter lorsque la nouvelle a été annoncée plus tôt ce mois-ci. « Cette histoire est profondément personnelle et je suis très reconnaissante qu’elle aura la chance de toucher un public plus large. Je suis fan de Darren depuis que j’ai vu Requiem pour un rêve quand j’étais un étudiant de première année à l’université pour écrire mes premières pièces de théâtre, et je suis tellement reconnaissant qu’il apporte son talent et sa vision singuliers à ce film. «

Requiem pour un rêve est le deuxième film d’Aronofsky. Il étoiles Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. Le film controversé suit quatre personnages endurant leurs propres batailles infernales contre la toxicomanie et comment cela les change radicalement physiquement et émotionnellement. Très acclamée par la critique et avec Burstyn remportant une nomination aux Oscars pour sa performance, Requiem pour un rêve fortement aidé à élever la carrière d’Aronofsky en tant que cinéaste et de Leto en tant qu’acteur.

Avec La baleine prévu de tourner ce printemps, il semblerait que À la dérive ne pouvait commencer le tournage que plus tard dans l’année. En attendant, Leto peut être vu dans son prochain rôle de tueur en série dans le nouveau film de John Lee Hancock Les petites choses, qui sortira en salles et sur HBO Max le 29 janvier. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: à la dérive