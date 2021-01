Ulrika Jonsson, 53 ans, cherche à sortir avec un homme aussi jeune que 21 ans

Ulrika Jonsson a révélé qu’elle était non seulement récemment sortie avec quelqu’un de plus de 20 ans son cadet, mais qu’elle serait également partante pour être avec un homme aussi jeune que 21 ans.

Jonsson, 53 ans, a annoncé son divorce du troisième mari Brian Monet en avril 2019, avant de paraître sur Channel 4’s Premier rendez-vous à l’hôtel plus tard cette année – une expérience qui l’a aidée prendre conscience de son attirance pour les hommes plus jeunes.

Parler à Le soleil, maman de quatre enfants, Jonsson, a expliqué comment un chercheur de l’émission lui avait demandé quelle tranche d’âge elle cherchait, en leur disant «25 ans et plus».

Elle a dit à la sortie: « Il y a peut-être eu une petite fiesta récente avec quelqu’un de 21 ans ou plus de moins que moi …

Plus récemment, cependant, il semble que la fourchette se soit encore élargie, après avoir déclaré qu’elle sortirait avec plaisir avec quelqu’un au début de la vingtaine.

Se référant à « l’idée d’un homme plus jeune » comme « dangereusement attrayante », Jonsson a poursuivi: « Elle est précaire en raison de tout le potentiel de jugement, de l’indignation probable du public et de sa capacité à provoquer des bouleversements sur le front intérieur.

« J’ai 53 ans et je serais très heureux de sortir avec un homme de 21 ans et plus. »