NCIS : Los Angeles : date de sortie du final de la série après 14 saisons

Le spin-off réussi qui a commencé à être diffusé en 2009 a été annulé. Ce sera l’adieu au drame policier sur l’écran de CBS.

© IMDbNCIS : Los Angeles a été annulé après 14 saisons.

la fin de retombées plus long que NCIS ça se rapproche de plus en plus. Et c’est que NCIS : Los Angeles a confirmé que le saison 14 Ce sera le dernier de la série après avoir diffusé plus de 300 épisodes sur le réseau de télévision. SCS. Ainsi, la fiction est définitivement annulée et sa propre équipe a déjà ses adieux ont commencé.

Ensuite en 2003 NCIS s’est imposée comme le grand succès de la télévision américaine, la série dérivée a rapidement commencé à promouvoir davantage ce phénomène. C’était comme ça dans 2009cette fiction a été lancée qui continue l’histoire des agents spéciaux de la Service d’enquête criminelle de la marine.

Depuis lors, l’intrigue d’un groupe de fédéraux qui résolvent différents cas, spécialisés dans le travail d’infiltration, a été développée. G.Callenl’officier nommé par le Bureau des projets spéciaux, était joué par Chris O’Donnell. Avec son charisme, il a monté une équipe qui traverse les problématiques liées aux Marines et à la Navy.

« Pendant 14 saisons, NCIS : Los Angeles a présenté des personnages qui étaient un plaisir à regarder. », a expliqué Amy Reisenbach, la présidente de CBS Entertainment, en annonçant l’annulation de l’émission. « Il n’est pas surprenant que ce spectacle ait été un succès en tant que franchise mondiale. Nous sommes très reconnaissants et prévoyons de donner le grand adieu qu’eux et leurs fans méritent», a-t-il conclu.

+ Quand est-ce que la fin de NCIS: Los Angeles premiere?

CBS a confirmé que le dernier épisode de NCIS : Los Angeles et la fin de la série, s’afficheront sur votre écran le 14 mai prochain. Dans ce sens LL cool Jqui donne vie à l’agent spécial sam hanna sur le drame policier, il a déclaré: «Merci à nos millions de fans à travers le monde ! Après 14 saisons, c’est le moment idéal pour terminer NCIS au sommet.”.

